Torna a Barcelona el festival que barreja vins premiats, concerts i gastronomia amb estrella Michelin

El festival Vinàriament Barcelona celebrarà del 29 al 31 de maig la segona edició al Poble Espanyol, a Montjuïc, amb una proposta que tornarà a combinar vins catalans, alta gastronomia i música en directe. Després de la primera edició celebrada l’any passat, l’esdeveniment torna amb l’objectiu de consolidar-se com una de les cites urbanes de referència per als aficionats al vi a la ciutat.
Durant tres dies, el recinte del Monestir i el Baluard del Poble Espanyol acollirà tastos, maridatges, concerts i sessions de DJ en un espai amb vista a Barcelona. Els protagonistes tornaran a ser els vins, caves i vermuts premiats en les últimes edicions dels premis Vinari, que podran degustar-se tant en format lliure com en activitats guiades per sommeliers professionals.
Gastronomia amb estrella Michelin
El programa inclou tastos de vins blancs i vermuts, a més de diferents maridatges amb formatges, xocolates i productes locals. Entre les propostes destaca també l’experiència ‘Vi & Vinils’, que combinarà una selecció de vins guardonats amb una sessió de DJ en vinil.
L’oferta gastronòmica anirà de nou a càrrec del xef Fran López, del restaurant Villa Retiro de Xerta, distingit amb una estrella Michelin des del 2009. La seva proposta estarà centrada en productes de proximitat i inclourà plats com una taula de formatges catalans, sardines marinades, ostres del Delta, brandada de bacallà, con de calamars a l’andalusa amb maionesa cítrica o croqueta de pernil ibèric amb escalivada. També hi haurà brioix de steak tàrtar, burger de vaca Angus de Girona i diverses propostes dolces.
Música en directe
En l’apartat musical, el festival comptarà amb actuacions d ’Axel Davis, LIL’MUSES i Pep Show Boys, a més de sessions de DJ Mussol i DJ Marian, entre altres artistes. La programació musical combinarà estils com l ’electro swing, rock, pop i soul.
Vinàriament Barcelona va néixer el 2025 fruit de la col·laboració entre Pleisure, productora barcelonina especialitzada en esdeveniments culturals i d’oci, i Vadevi, mitjà especialitzat en el sector vinícola i organitzador dels premis Vinari.
Horaris i entrades
El festival obrirà el divendres 29 de maig de 18.00 a 23.00 hores, el dissabte 30 de maig de 12.00 a 23.00 hores i el diumenge 31 de maig de 12.00 a 20.00 hores. Les entrades ja estan a la venda des de 5 euros i inclouen accés al Poble Espanyol. També es poden comprar packs amb consumicions i entrades especials per a tastos i maridatges.
