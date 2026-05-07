El periple del Pontífex
La visita de Lleó XIV a Espanya tindrà un marcat accent social
Es reunirà amb els presos de la presó de Brians 1
A Gran Canària coneixerà de primera mà la gestió dels migrants que arriben en ‘cayuco’
També mantindrà una trobada amb persones sense llar en un centre de Càritas a Carabanchel
La Conferència Episcopal no ha revelat si el Pontífex es veurà amb víctimes de pederàstia
A l’església de Sant Agustí, al Raval, es reunirà amb grups assistencials i de caritat
El 10 de juny inaugurarà la torre de Jesucrist de la Sagrada Família i oficiarà una missa
Roberto Bécares
Després de setmanes d’incertesa, en què la informació es filtrava amb comptagotes, ahir finalment es va fer pública l’agenda oficial del viatge del papa Lleó XIV a Espanya, que tindrà lloc entre el 6 i el 12 de juny amb parades a Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife i Gran Canària. Entre les novetats que fins ara no havien transcendit hi ha una visita, el 10 de juny, a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), on estan reclosos homes i dones i des del 2018 hi ha un mòdul mixt, en la que serà la segona visita a una presó del seu pontificat després de la de Bata, a Guinea Equatorial.
Un exemple més del marcat caràcter social d’aquest viatge, en què el Pontífex també es reunirà amb persones sense llar (el 6 de juny, al centre CEDIA 24 Hores de Càritas a Carabanchel, a Madrid, un centre especialitzat en l’atenció als sensesostre) i amb migrants (el 12 de juny anirà al centre Arrels de Tenerife i mantindrà una trobada amb les entitats dedicades a la integració d’immigrants a la plaça del Cristo de La Laguna). Un gest envers col·lectius vulnerables que s’emmarca en un dels lemes del viatge papal: la caritat i l’acollida.
"La porta d’entrada del viatge és pel món de la fragilitat, dels ferits, de les víctimes. Tots els missatges els donarà des del sentit evangèlic", va assenyalar l’arquebisbe de Madrid, José Cobo, que, quan li van preguntar sobre si hi haurà cap trobada amb víctimes de casos de pederàstia a l’Església, va respondre que, si n’hi arriba a haver cap, pertanyerà a l’"agenda privada" del Papa i "se sabrà dies després" de la visita.
"Sens dubte, ens il·luminarà en el camí de l’Església a Espanya, i encara més amb la significació que té el Papa en aquest moment en què convergeixen situacions que estan fent de Lleó XIV una referència: les seves paraules de trobada i pau ens ajudaran a tots", va remarcar Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), en l’acte de presentació de la visita.
En l’àmbit polític, una altra novetat important és la confirmació que el Papa presidirà al Congrés dels Diputats una sessió conjunta de les Corts. Serà el dilluns 8 de juny. És la primera vegada que un cap de l’Església catòlica visitarà la seu de la sobirania popular. Encara no és clara la presència de tots els partits. Un sobre els que hi ha més dubtes és Vox, que ha rebutjat assistir a les últimes cites de caràcter religiós emparant-se en la intenció que té de no coincidir amb els membres del Govern espanyol en actes institucionals.
L’agenda institucional començarà després d’aterrar a Madrid el 6 de juny. Es traslladarà al Palau Reial, on els reis Felip i Letícia li oferiran una recepció oficial amb autoritats, societat civil i cos diplomàtic, després de la qual Lleó XIV farà el primer discurs oficial. Més tard tindrà una visita de cortesia amb els Reis.
Agenda política
El dilluns 8, el Papa es reunirà amb Pedro Sánchez a la nunciatura apostòlica. Així, serà Lleó XIV qui rebrà el president del Govern a la seva pròpia ambaixada com a cap del Vaticà. L’agenda del Pontífex no contempla reunions privades amb el principal líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, ni amb altres dirigents polítics.
El pla inclou diversos esdeveniments multitudinaris. A Madrid, el Papa celebrarà una vigília d’oració amb joves a la plaça de Lima, que culminarà amb una adoració eucarística (dia 6). El dia 7 oficiarà una missa a la plaça de Cibeles i una processó eucarística per la diada de Corpus. A la tarda dirigirà una oració a la catedral de l’Almudena i s’adreçarà cap a l’estadi Santiago Bernabéu per presidir un partit amb la comunitat diocesana de Madrid. La parada a Madrid s’acabarà el 9 de juny al matí amb una trobada a Ifema amb els voluntaris que han treballat en l’organització d’aquesta etapa del viatge.
Altres actes a Madrid seran els següents: l’esdeveniment Teixir Xarxes, al Movistar Arena, amb representants del món de la cultura, l’art i l’economia; una trobada amb bisbes a la seu de la CEE, i una trobada privada amb l’orde de sant Agustí a la nunciatura.
El primer acte del Papa a Barcelona, el 9 de juny a la tarda, serà una vigília d’oració a l’Estadi Olímpic. L’arquebisbat de Barcelona ha encarregat l’organització de l’esdeveniment a la promotora The Project. Serà "més que un concert", asseguren. Es tracta d’una "trobada popular" oberta a tothom, però capaç d’atraure joves mitjançant música en directe i una espectacularitat calculada. Abans, el Papa, que s’allotjarà al Palau Episcopal, farà una breu visita a la catedral de Barcelona.
El 10 de juny, el Papa visitarà la presó de Brians 1 i a continuació es desplaçarà a Montserrat, on presidirà l’oració i dinarà amb els monjos de l’abadia. Montserrat preveu acollir més de 10.000 persones aquell dia. Per facilitar el seguiment de l’acte central, s’instal·laran pantalles gegants a l’exterior del monestir.
A la tarda, el Papa mantindrà una trobada amb organitzacions de caritat i assistència de la diòcesi de Barcelona a la parròquia de Sant Agustí, al Raval, dirigida per una comunitat agustina, ordre al qual pertany Lleó XIV. A continuació, el Papa presidirà una missa a la Sagrada Família i inaugurarà la torre de Jesucrist. El carrer Marina quedarà tallat per facilitar la sortida dels feligresos, que hauran d’assistir-hi tots amb invitació i que seguiran la cerimònia al temple. Per als que no hi puguin entrar, s’instal·laran "entre quatre i sis pantalles" als voltants.
Connexió amb la gent
"A la diòcesi hi ha una gran expectativa. Les seves paraules i els seus gestos estan arribant molt a la gent", va dir Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, en la presentació del viatge papal.
La tercera i última etapa del viatge començarà el dia 11 a les Canàries, on el focus estarà centrat en el fet migratori. Serà la primera vegada que un Papa visita l’arxipèlag. Lleó XIV fa així seu un desig del papa Francesc. La primera parada serà el port d’Arguineguín, a Gran Canària, lloc d’arribada dels cayucos, on coneixerà de primera mà com funciona l’acollida als migrants. Posteriorment, es trobarà a la catedral de Santa Ana amb bisbes, sacerdots, religiosos i seminaristes. La jornada culminarà amb una missa a l’Estadi de Gran Canària.
El 12 de juny, finalment, el Papa volarà fins a Tenerife. Visitarà els migrants del centre Arrels, situat al municipi de La Laguna, i tot seguit mantindrà una trobada amb les entitats que es dediquen a la integració d’immigrants i que es durà a terme a la plaça del Crist de La Laguna. El viatge s’acabarà amb una missa al port de Santa Cruz de Tenerife. Després de la cerimònia de comiat a l’aeroport, el Papa emprendrà el vol de tornada a Roma.
