Viatge papal
La visita del Papa a Barcelona reunirà uns 47.000 fidels, amb una missa amb gairebé 40.000 persones a Montjuïc
Les portes de l’estadi Olímpic obriran a les 16.00 hores per a l’eucaristia a l’estadi, que començarà amb l’arribada de Lleó XIV a les 20.00 hores, després de les recepcions previstes amb Illa, Collboni i altres que el Vaticà està acabant d’estudiar
Jordi Ribalaygue
L’Arquebisbat de Barcelona confia que la visita de Lleó XIV a Barcelona, prevista per al dimarts 9 i el dimecres 10 de juny, sigui més multitudinària que l’últim desplaçament d’un pontifici a la capital catalana, el que va protagonitzar Benet XVI el 2010. Mentre s’estima que unes 5.500 persones van tenir ocasió de veure Joseph Ratzinger quan es va desplaçar durant tot just 24 hores per consagrar la Sagrada Família com basílica fa 16 anys, aquesta vegada s’estima que 47.000 persones tinguin l’oportunitat de veure Robert Prevost en els diferents actes programats durant les poc menys de 48 hores en què es mantindrà a Catalunya.
Si bé el motiu del desplaçament és commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí i beneir la torre de Jesús que corona la Sagrada Família, la vigília durant la tarda del dia 9 a l’estadi Olímpic Lluís Companys serà l’esdeveniment amb més afluència de públic. Per ara, es compta amb un aforament de 35.000 localitats, tot i que podria ampliar-se peracollir fins a 39.000 assistents. El Papa arribarà a Montjuïc a les 20.00 hores, després de dedicar la tarda a diverses recepcions institucionals. Abans hi haurà actuacions musicals. Estan confirmades les de Sergio Dalma i l’Escolania de Montserrat.
Si bé l’agenda de les audiències del pontífex a Barcelona encara no està tancades i estan pendents que el Vaticà acabi de concretar-les, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha dit aquest dijous que, «evidentment», Lleó XIV es reunirà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com amb els seus respectius equips durant la seva primera jornada a la capital catalana. El Papa també podria rebre representants de la trobada de joves catòlics del Mediterrani MED 26 –que se celebrarà a Barcelona l’11 i el 12 de juny– i de la comunitat agustina, a la qual pertany i que ha sol·licitat una trobada. «N’hi podria haver algun més», ha postil·lat el bisbe.
L’Arquebisbat no ha descartat que Lleó XIV pugui conversar amb víctimes d’abusos sexuals al si de l’Església. L’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha expressat que s’ha sol·licitat una trobada d’aquest tipus a Madrid, «però no és oficial». Ha anticipat que a Barcelona pot ser que es faci una «visita privada» a víctimes d’abusos, però que no es faci pública fins després del viatge.
Entrada per inscripció
La missa a l’estadi de Montjuïc «serà el moment més multitudinari i més obert» de la comitiva papal a Catalunya, ha destacat Abadías. La vigília al Lluís Companys serà d’accés gratuït, prèvia inscripció a partir de demà a la web alçalamirada.cat. Més la meitat ja estan compromeses per a parròquies, grups d’esglésies i escoles cristianes. El públic podrà accedir al gran acte a l’Olímpic a partir de les 16:00 hores. Inclourà actuacions musicals i pregàries a partir de les 18.00 i durant dues hores.
Abadías ha dit que els cantants i grups que amenitzaran la prèvia a l’oració seran abans que res «cantants locals» per representar la «música del país», alguns «coneguts». «Hi ha alguna qüestió que no podem rellevar i que serà una sorpresa», ha afegit.
León XIV entrarà a l’estadi amb un cotxe descobert, amb el qual recorrerà l’interior de l’Olímpic abans de l’eucaristia. Està previst que uns joves dirigeixin dues preguntes que el pontífex respondrà. Després el cap de l’Església catòlica dirigirà unes paraules als presents i oficiarà la missa, que culminarà amb una benedicció i un cant.
Trajecte fins a la Sagrada Família
Abadías ha afegit que el Papa també tindrà un moment de proximitat i contacte amb els fidels a la catedral de Barcelona, la seva primera parada en el seu itinerari tot just aterrar al Prat procedent des de Madrid, i a l’església de Sant Agustí, al Raval, on assistirà dimecres 10 a les 16:15. Allà es congregaran unes 400 persones, que representaran entitats que socorren i fan front a la pobresa a la diòcesi. Serà just abans de la missa solemne de la Sagrada Família, que estarà tancada durant el dia per motius de seguretat, excepte per a l’ofrena floral amb què les autoritats retran homenatge durant el matí a l’arquitecte modernista a la seva tomba, al complir-se just 100 anys de la seva mort.
S’intueix que el recorregut fins a la basílica també atraurà nombrosos fidels i curiosos al llarg dels carrers de Barcelona. León XIV es desplaçarà amb cotxe descobert durant la totalitat o gran part del trajecte des del palau episcopal, situat al costat de la catedral. El pontífex entrarà a la Sagrada Família pel carrer Sardenya, a través de la façana de la Passió, per descendir a la cripta per resar davant la sepultura de Gaudí, abans de l’inici de la missa, entorn de les 19.30 hores. El Vaticà té en fase d’estudi un possible miracle obrat per l’arquitecte per resoldre si ho beatifica. «¿Quant pot tardar? No ho sabem, tant de bo passi aviat però, sigui beatificat o no, la seva imatge i la seva persona ja és venerable i és un exemple», ha lloat Omella
L’accés a la basílica, amb capacitat per a 4.000 persones, serà per invitació i es compta que es reuneixin 250 bisbes. S’instal·laran dues pantalles gegants entorn del temple durant la consagració de la torre de Jesús, la més alta d’una església cristiana, que el Papa beneirà entorn de les 21:00 hores des de l’exterior i es coronarà amb un espectacle de llums que crearà la talaia i el cel de Barcelona. La junta constructora ha indicat que l’Ajuntament de Barcelona estudia col·locar pantalles en altres punts de la ciutat. «Molta gent ens demana veure el Papa, tant de bo tinguéssim més espais i més dies de visita, però aquesta oportunitat ens permet arribar a més gent i que tinguin contacte amb el Sant Pare, escoltar la seva veu i compartir pregària amb ell», ha celebrat Abadías.
«L’acte a la Sagrada Família va acaparar tota l’atenció en la trobada del 2010, com havia de ser, i potser va faltar un contacte amb el poble fidel», ha opinat el coordinador diocesà de la visita pontifícia a Barcelona, Enric Puig. En aquest sentit, ha augurat que la pregària a Montjuïc serà un «acte veritablement de contacte amb el poble fidel i amb la ciutadania en general que té interès per veure el Papa». Ha afegit que, al matí del dimecres 10, el Papa es traslladarà amb cotxe fins a Montserrat, cosa que li permetrà aturar-se abans a la presó de Brians per compartir uns instants amb presos i preses. «Aquesta visita ha sigut una sorpresa que s’hagi pogut incloure a última hora i que hagi atès la petició que es va fer, dona potència a la dimensió social del viatge», ha avaluat.
