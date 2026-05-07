Torna el cinema a l’aire lliure a Barcelona: 16 nits acompanyades de música en directe i amb entrades ja a la venda
Comptarà amb alguns films premiats aquest any, com "Los domingos", "Sirat" o "Una batalla tras otra"
Amb l’arribada de l’estiu, Barcelona torna a omplir-se de plans a l’aire lliure, entre els quals destaca el cinema "a la fresca", una de les activitats més populars durant els mesos de juliol i agost a la capital catalana. Sota el nom de Sala Montjuïc, els visitants poden gaudir d’una experiència completa que combina cinema, concerts i oferta gastronòmica, tot plegat acompanyat d’unes vistes espectaculars.
Aquesta iniciativa va començar el 2003, quan l’Associació Cultural MODIband va impulsar la creació de la Sala Montjuïc, inspirada en el format de cinema a l’aire lliure que ja triomfava a París. Des de fa uns anys, aquesta proposta triomfa a Barcelona i hi ha una desena de llocs per gaudir del cinema a l’aire lliure, tot i que el més conegut continua sent l’emplaçat al Castell de Montjuïc.
Cinema i concert
La Sala Montjuïc obrirà aquest estiu el 10 de juliol amb "Flores para Antonio" i tancarà el 5 d’agost amb una pel·lícula sorpresa. Comptarà amb alguns films premiats aquest any, com "Los domingos", "Sirat" o "Una batalla tras otra". Les pel·lícules comencen a les 22.00 hores, però des de les 20.45 els assistents també poden gaudir de concerts relacionats amb la pel·lícula: mentre que el primer obrirà un "show" de rumba, la d’Óliver Laxe en tindrà un d’electrònica.
Per entrar-hi cal adquirir les entrades a través de la pàgina web oficial de l’organització. Hi ha dos tipus d’entrada, en funció del seient que s’esculli. L’entrada sense gandula té un preu de nou euros, mentre que el cost de l’entrada amb gandula puja fins als 12 euros. A això cal sumar-hi les despeses de gestió, de 0,50 euros. A més, aquells que disposin del Carnet Jove podran gaudir d’un descompte d’un euro en qualsevol de les dues versions.
L’emblemàtic Castell de Montjuïc és el lloc perfecte per a aquest esdeveniment, gràcies als murals històrics que l’envolten, a més de la seva ubicació a la part alta de la ciutat. Així mateix, la brisa fresca de la muntanya i el silenci fan que l’experiència encara sigui més especial. Aquells que busquin un pla d’estiu allunyat del bullici de la platja i de la piscina no es poden perdre aquesta opció.
Llista de pel·lícules
- "Flores para Antonio" — Divendres 10/07
- "Marty Supreme" — Dissabte 11/07
- "Los domingos" — Dilluns 13/07
- "Hamnet" — Dimecres 15/07
- "Sirat" — Divendres 17/07
- "Una batalla tras otra" — Dissabte 18/07
- "Tres adioses" — Dilluns 20/07
- "Bugonia" — Dimecres 22/07
- "Fargo" — Divendres 24/07
- "La grazia" — Dissabte 25/07
- "Thelma & Louise" — Dilluns 27/07
- "El agente secreto" — Dimecres 29/07
- "Los pecadores" — Divendres 31/07
- "Valor sentimental" — Dissabte 01/08
- "The royal tenenbaums" — Dilluns 03/08
- "Pel·lícula sorpresa" — Dimecres 05/08
