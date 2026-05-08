Agents de paisà de la Urbana de Manresa multen qui deixa les escombraries fora dels contenidors
Des de principis d’any han interposat 14 denúncies, que poden ser d’entre 75 i 300 euros
Jordi Morros
Agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Manresa van realitzar, de gener a abril d’aquest any, 76 jornades de dues hores cadascuna per enxampar persones que deixen la bossa de les escombraries fora dels contenidors. La vigilància es va dur a terme a peu o bé en vehicles camuflats a punts on hi ha constància que el problema és especialment acusat. Durant aquest període de temps van posar14 multes. Entre l’any passat, quan va culminar la implantació del model de contenidors tancats, i fins, ara, s’han interposat 39 denúncies efectives.
«Són moltes o poques?» es va demanar el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, durant la presentació dels resultats obtinguts amb el nou sistema de recollida de residus. «Són les que són», va respondre ell mateix. El problema és que s’ha d’enxampar in fraganti l’infractor.
L’incivisme és una de les preocupacions del govern. «Hi ha gent que encara llença les bosses a terra. No empipa l’Ajuntament, sinó que perjudica els seus veïns i als treballadors del servei», va opinar Huguet. També s’hi va referir l’alcalde, Marc Aloy, qui va dir que «continuarem ferms contra aquelles persones que no utilitzin bé el model. No hi ha res més empipador que compleixis amb els teus deures i que el veí del costat no ho faci».
Implantació del nou model
L’estiu de l’any passat va culminar la implantació dels contenidors tancats a la ciutat, que es va dur a terme de forma progressiva. «Un cop implantat ens hem pogut dedicar a coses que abans no fèiem com analitzar dades», va explicar Huguet. Com per exemple qui utilitza la targeta i qui no, o bé qui no en té. En aquest darrer cas «s’ha anat casa per casa». Amb això s’ha aconseguit que des de l’estiu passat, quan es va tancar l’últim contenidor, i fins ara, gairebé 2.000 persones hagin anat a buscar-la. «Pel que sigui no van recollir en el seu moment». Tot i això, «hem hagut de posar multes», va remarcar. «Durant els primers mesos no era la prioritat. Ara ja sí. La informació, la gent, la té més que segura».
A més a més, aquest any es posarà en marxa una taxa de 88,22 euros per aquells habitatges i comerços que, durant tot un any, no hagin utilitzat cap dels contenidors tancats. Un 89% dels locals i habitatges de Manresa tenen la targeta. El 10% que queda són, probablement, pisos buits o de gent que acaba d’arribar o marxar.
Huguet va afirmar que «som conscients que hi ha feina a fer per part de tothom, també nostra». Va anunciar que d’ara endavant es duran a terme més campanyes per promoure la recollida selectiva. «Qui no compleixi, que sàpiga que tindrà conseqüències», va advertir.
L’import de les multes pot anar dels 75 als 300 euros en funció de si la infracció es qualifica de lleu -són 150 euros- o greu, o si es manifesta el reconeixement voluntari. Llavors s’aplica una reducció del 50%.
