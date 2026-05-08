mobilitat
La caiguda d’un mur frena la reobertura de l’R3 entre Mollet i l’Hospitalet
Pau Lizana Manuel
Caldrà esperar una mica més perquè els trens de l’R3 tornin a circular entre l’Hospitalet de Llobregat i Mollet-Santa Rosa. Les obres de millora a Montcada Bifurcació s’han endarrerit per culpa de la caiguda d’un mur de contenció sobre les vies en construcció, al costat de la fàbrica cimentera de la zona. Fonts d’Adif, l’empresa responsable dels treballs, asseguren que la paret que va caure "és aliena a la companyia i al desenvolupament de les obres", i admeten que s’està "replanificant el calendari d’obres". Estava previst que aquest tram, tancat des de l’octubre passat, es reobrís al trànsit ferroviari aquest maig.
Tal com va avançar 3Cat ahir i pogut confirmar EL PERIÓDICO, malgrat que l’incident es va produir el 6 de març, la paret ha de ser reconstruïda completament abans de poder restablir la circulació en aquest punt. La caiguda del mur, això sí, no ha alterat el calendari de les obres de desdoblament de les vies entre Paret del Vallès i la Garriga, que segueixen el seu ritme previst i haurien de permetre recuperar el trajecte complet de la línia entre l’Hospitalet i Puigcerdà de cara al gener.
Enuig dels usuaris
El retard per a la reobertura de Montcada Bifurcació i del primer tram de l’R3 sí que trenca els plans dels usuaris, que veuen amb resignació com hauran de continuar utilitzant busos substitutoris que, en moltes ocasions, alenteixen els trajectes diaris. "No es complirà l’acabament de la fase 1 del macrotall de l’R3 aquest maig... i les raons són lamentables: el mur va caure el 6 de març", va denunciar la plataforma d’usuaris de la línia Perquè No Ens Fotin el Tren a través de les xarxes socials. El col·lectiu assegura que abordarà el tema dilluns vinent amb representants de Rodalies i de Territori després d’haver esperat "setmanes".
