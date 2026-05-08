El consell de Diego González Rivas que et pot ajudar a deixar de fumar: «No veus el problema fins que el tens»
El cirurgià toràcic va anar al pòdcast B3tter, presentat per Alex Boisset i Adrià Cruz, on va compartir el seu punt de vista
Ricardo Castelló
Deixar de fumar és una de les coses més difícils que hi ha a causa de la forta addicció física a la nicotina, que altera el cervell i crea dependència. A Espanya, aproximadament el 25% de la població adulta fuma tabac cada dia, una dada que situa el país entre els que tenen una de les taxes de tabaquisme més altes d’Europa.
Els fumadors que volen deixar l’hàbit recorren cada vegada més a experts per informar-se sobre quines estratègies han de seguir. Alguns consideren que el millor és l’ús de productes substitutius, com xiclets o caramels, mentre que altres sostenen que el factor clau és la motivació personal.
Un dels últims a pronunciar-s’hi va ser Diego González Rivas, reconegut mundialment com un prestigiós cirurgià toràcic espanyol i creador de la tècnica Uniportal VATS, una videocirurgia mínimament invasiva d’una sola incisió per operar el càncer de pulmó. L’expert va anar al pòdcast B3tter, presentat per Alex Boisset i Adrià Cruz, on va compartir el seu punt de vista.
En primer lloc, va començar advertint que «el càncer de pulmó moltes vegades no dona símptomes i, quan arriba, ja està més avançat». Sobre quina és la seva recomanació per deixar de fumar, el cirurgià va ser clar: «Aquestes teràpies d’anar progressivament jo crec que no són bones».
«Jo soc molt contundent, no puc ser tou amb un pacient. Has de ser molt radical, que ell entengui la gravetat de la situació. I quan el pacient entén la gravetat de la situació i pensa en la seva família, en la vida, en tot, és quan diu: he de deixar el tabac», va expressar al pòdcast B3tter.
El metge va assegurar que «moltes vegades no veus el problema fins que el tens». No obstant això, va explicar que és possible anar detectant alguns senyals amb el temps.
Els símptomes del càncer de pulmó associat al tabac solen aparèixer en fases avançades i inclouen tos persistent que empitjora, dolor toràcic, esputs amb sang, dificultat per respirar, sibilàncies, ronquera, pèrdua de pes i de gana, i fatiga.
Tot i això, González Rivas va recordar que «en les fases inicials sovint no presenta símptomes». Per això, la clau per evitar aquests problemes és no fumar.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida