El Dia dels Imparables visibilitzarà la lluita col·lectiva contra la leucèmia
La jornada ciutadana convocada el 13 de juny per la Fundació Josep Carreras reivindicarà a tot Espanya la necessitat de continuar impulsant la investigació i fomentar les donacions de medul·la
La supervivència en pacients amb leucèmia i malalties hematològiques ha augmentat molt en els últims 35 anys gràcies als avenços en la investigació. Actualment, la meitat de les persones adultes diagnosticades superen la malaltia, mentre que en el cas dels nens, la proporció és de quatre de cada cinc. Per a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, no obstant, aquests resultats encara poden ser molt millors. De fet, la seva missió és aconseguir que sigui 100% curable i, per això, tornen a convocar una nova edició del Dia dels Imparables, una jornada de mobilització social que se celebrarà el 13 de juny a tot Espanya, amb l’acte central a Bilbao.
Sota el lema 'Pintem de taronja els carrers', la Fundació fa aquell dia una crida a pacients, expacients, familiars, donants de medul·la, professionals sanitaris i a tota la ciutadania a sortir al carrer a fi de fer sentir la seva veu contra la leucèmia i altres càncers de la sang. Així és com busquen visibilitzar aquestes malalties i reivindicar la necessitat de continuar impulsant la investigació científica fins a aconseguir la curació total, així com fomentar les donacions de medul·la òssia i oferir un recolzament integral a pacients i a les seves famílies.
Moviment col·lectiu
Aquest dia s’ha consolidat com la principal iniciativa de mobilització de la comunitat vinculada a la Fundació, i prova d’això és que en aquest 2026 s’arriba a la 15a edició. Any rere any, centenars de persones s’hi afegeixen en tot l’Estat amb accions presencials i ‘online’, convertint aquesta jornada en un gran moviment col·lectiu de recolzament a pacients i familiars. Tot això per destacar el paper fonamental de tota la comunitat -pacients, famílies, donants de medul·la i personal mèdic i investigador- en la lluita contra la leucèmia.
Precisament, expliquen des de l’entitat, la força col·lectiva és la principal carta per continuar incrementant les possibilitats de curació. "Es tracta d’una jornada clau per visibilitzar la realitat dels pacients, però també per recordar que darrere de cada història hi ha una xarxa de persones que no es rendeixen. Aquesta força és la que ens fa avançar cap a la curació de la leucèmia", afirma Josep Carreras, president de la Fundació.
Yaiza Cumelles, pacient trasplantada de medul·la òssia, corrobora que més enllà de la lluita individual contra la malaltia, el recolzament social aporta un xut d’energia extra: "Quan sents que ningú t’entén, aquest dia et recorda que hi ha molta més gent com tu de la que t’imagines i que no estàs sol. És el moment d’adonar-te que, de veritat, formes part del món".
Històries de vida
La Fundació Josep Carreras anima així la ciutadania a implicar-se activament en aquesta jornada a través de les diverses iniciatives solidàries que s’estan organitzant en diferents ciutats. Entre totes, l’entitat proposa compartir testimonis personals al carrer i ofereix un fullet personal digitalitzat que es pot imprimir i distribuir el mateix dia 13 amb les històries de vida de cada persona (sigui pacient o donant de medul·la).
Per exemple, Carmen (31 anys), explica com fa 6 anys li van diagnosticar leucèmia mieloide crònica, que va derivar en una leucèmia aguda fa un parell d’anys, per la qual cosa va necessitar un trasplantament de medul·la: «Vaig passar molts mesos sense saber si hi hauria un donant compatible, però finalment ho aconseguim i estic sana gràcies a això. Animo tothom perquè participi en el Dia dels Imparables i surti al carrer per donar visibilitat a aquesta malaltia, que és molt dura. Per això, és molt important que hi hagi més donants de medul·la i pugui ser una mica més fàcil».
La Fundació Josep Carreras també proposa impulsar accions solidàries amb amics i amigues, amb companys de feina o en entorns com escoles o associacions, i que omplin els carrers de taronja el dia 13 de juny. Com en edicions anteriors, està treballant perquè edificis i espais emblemàtics de diferents poblacions del país s’il·luminin de color taronja, el color de la lluita contra la leucèmia. Aquesta acció simbòlica vol contribuir a donar visibilitat a la causa i a sumar cada vegada més complicitats institucionals i ciutadanes.
L'acte central, a Bilbao
Aquesta edició del Dia dels Imparables tindrà com a punt neuràlgic la ciutat de Bilbao, on se celebrarà l’acte central que la Fundació organitza cada any en una ciutat diferent. La trobada reunirà moltes persones implicades i inclourà testimonis de pacients, així com la participació de professionals vinculats a la lluita contra la leucèmia.
L’esdeveniment es podrà seguir també ‘online’, per facilitar la participació dels pacients que no es poden desplaçar i de les persones de tot l’Estat. Una iniciativa col·lectiva per llançar encara amb més força el missatge de la Fundació: no parar fins a aconseguir que la leucèmia sigui una malaltia totalment curable.
