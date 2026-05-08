Distensió
Els espanyols faran quarantena en els casos que indiqui Sanitat
El ministre Torres ultima un informe jurídic que avali l’obligatorietat i respon a la ministra de Defensa, que afirma que el confinament, en casos asimptomàtics, és voluntari.
Elena Morales / Nieves Salinas
El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va assenyalar ahir que la quarantena dels passatgers espanyols que viatgen en el creuer MV Hondius, afectat per un brot d’hantavirus, serà obligatòria "en els casos que es determini" per part de les autoritats sanitàries i científiques. El ministre va aclarir que la decisió sobre l’aïllament dels passatgers no serà general ni automàtica, sinó que s’aplicarà quan així ho indiquin els protocols de salut pública. "En els casos que calgui, lògicament, serà una quarantena obligatòria", va afirmar Torres.
L’aclariment va arribar finalment després que la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntés inicialment al caràcter voluntari de la quarantena dels passatgers espanyols a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. Posteriorment, la ministra de Sanitat, Mónica García, va remarcar que el Govern disposa d’eines legals per adoptar les mesures necessàries si fossin imprescindibles per protegir la salut pública.
El Govern es va remetre a la llei orgànica 3/1986, de mesures especials en matèria de salut pública, que permet a les autoritats sanitàries adoptar actuacions quan existeixin raons d’urgència o necessitat per protegir la població. Aquesta norma faculta les administracions competents per aplicar mesures de control sanitari davant riscos transmissibles o situacions que puguin comprometre la salut pública. De fet, el Ministeri de Sanitat prepara un informe jurídic per avalar legalment la imposició de quarantenes.
Tots els pacients que són a bord del vaixell que va partir de Cap Verd són asimptomàtics. Es troben bé. Des de les Canàries, els que no són espanyols seran repatriats als seus països, i el grup de 14 espanyols serà traslladat en un avió militar a Madrid per anar directament al Gómez Ulla. No seran ingressats a la unitat d’infecciosos de l’hospital, com la unitat de l’Ebola, va avançar Robles, que va reiterar la voluntarietat. Sanitat, per la seva banda, no va tardar a sortir al pas d’aquestes declaracions. "El primer és confiar que aquestes persones i els seus familiars el que volen és estar protegits, cuidats i rebre la millor cura mèdica possible", van matisar des d’aquest ministeri.
Una de les decisions que encara han de prendre les autoritats sanitàries és quants dies s’ha de guardar quarantena, ja que primer han de determinar "el dia 0", és a dir, el dia que van deixar de tenir contacte amb les persones contagiades a bord del barco. Serà necessari determinar a partir de quin dia comença aquest termini, ja que, segons la informació proporcionada per l’OMS, la malaltia va aparèixer al vaixell entre el 6 i el 28 d’abril.
Recursos especialitzats
Torres va defensar l’elecció del centre madrileny per la seva capacitat per afrontar situacions sanitàries d’aquest tipus. Segons va indicar, el Gómez Ulla disposa de recursos especialitzats i concentra "el 50% dels llits específics" que es podrien utilitzar si fos necessari. Torres va recalcar que no és una decisió política ni improvisada. "No és una decisió capritxosa, és una decisió de caràcter científic", va afirmar. Els passatgers espanyols seran analitzats a la seva arribada a l’hospital i, en funció dels resultats, es determinarà si han d’estar en quarantena i sota quines condicions. Sanitat entén que els passatgers es confinaran de manera voluntària, sense necessitat d’obligar-los judicialment, després de parlar amb les famílies.
Sánchez truca a Clavijo
El president del Govern, Pedro Sánchez, va tornar finalment la trucada a Fernando Clavijo, cap de l’Executiu canari, després de gairebé dos dies d’espera. El gest va arribar en plena tensió institucional per la gestió de la crisi de l’hantavirus i va buscar rebaixar el malestar generat a les Canàries. La conversa va ser cordial i va servir per encarrilar la relació entre els dos governs en un moment delicat.
