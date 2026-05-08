alerta sanitària
Els passatgers del vaixell de l’hantavirus seran evacuats en llanxes i aïllats
El creuer, que arribarà amb el cadàver de la dona alemanya, no atracarà a les Canàries, només hi fondejarà. Als viatgers els faran una avaluació i seran portats directament a l’aeroport, on agafaran avions amb destinació als països d’origen.
Els viatgers no tindran «cap contacte amb la ciutadania», diu Protecció Civil
Patricia Martín
Tot i que l’operatiu sobre l’arribada, el desembarcament i la quarantena dels passatgers del creuer de l’hantavirus –que de moment ha deixat tres morts i cinc contagiats–, encara no és tancat, les autoritats responsables van avançar ahir els principals detalls de com serà el procés, a fi de fer arribar un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania.
La primera decisió important que es va prendre en la reunió entre els ministres de Sanitat i Política Territorial, Mónica García i Ángel Víctor Torres, amb el president canari, Fernando Clavijo, en què el Govern central va mirar de rebaixar el malestar, va ser que el vaixell no atracarà al port de Granadilla (Tenerife), sinó que només hi "fondejarà", de manera que estrictament no tocarà la costa canària.
Una vegada que el creuer arribi a aigües del port, efectius de Sanitat Exterior es traslladaran a l’interior del vaixell, on faran una avaluació de les 147 persones a bord, entre passatgers i tripulació, a fi de ratificar el seu estat de salut, tot i que de moment cap té símptomes, atès que els tres contagiats que continuaven a bord han sigut evacuats. Una vegada acabada l’avaluació del seu estat de salut, els passatgers seran traslladats en llanxes, previsiblement de cinc en cinc, fins a tocar terra i d’allà, en vehicles fins a l’aeroport de Tenerife, on seran embarcats en avions fins als llocs d’origen.
Segons va voler deixar clar la secretària general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, en una roda de premsa juntament amb el director general de Salut Pública, Pedro Gullón, els passatgers "estaran absolutament aïllats de la població civil, viatjaran en vehicles aïllats i custodiats i seran a zones de l’aeroport aïllades". "La població canària pot tenir l’absoluta tranquil·litat que no hi haurà possibilitat de contacte", va rematar.
A més, va garantir que els treballadors que intervinguin en l’avaluació sanitària i el trasllat portaran "equips de protecció i estaran absolutament i totalment protegits", en un procés que, segons el seu parer, serà "àgil i ràpid". En tot cas, el Govern també estudia altres escenaris, com que d’aquí a diumenge al migdia, que és quan s’espera que el creuer arribi a Tenerife, algun passatger presenti símptomes, tenint en compte que ja hi ha dues persones amb símptomes d’hantavirus que no es van contagiar al vaixell, sinó al tenir un contacte amb la dona del pacient zero, quan aquesta va abandonar el vaixell i abans de morir a Sud-àfrica.
En el cas que algun passatger presenti símptomes, tot dependrà del seu estat de salut. Si és lleu, el més previsible és que sigui traslladat al país d’origen, en un vehicle i avió medicalitzat. Però si el seu estat és greu i els metges aconsellen que sigui ingressat immediatament, "ja s’ha parlat amb diversos hospitals, que tenen unitats d’alt aïllament, per si cal activar-les". El que no va comentar Gullón és que a Espanya només hi ha 17 llits hospitalaris en unitats d’aïllament d’alt nivell, una a Tenerife i la resta a la Península.
Juntament amb els passatgers, serà desembarcat el cadàver de la turista alemanya que va morir el 2 de maig, la defunció de la qual va alertar les autoritats que al vaixell hi havia un brot d’hantavirus, un patogen que no és gaire contagiós entre humans però sí que té una letalitat del 40%. El pacient 0, que va morir al vaixell, i la seva dona, que va morir a Sud-àfrica, van desembarcar en una escala que va fer el creuer a Santa Helena, al costat de 28 passatgers més, el rastre dels quals i el dels seus contactes segueix l’OMS.
Gullón, en tot cas, va restar importància al desembarcament del cadàver. Va dir que és "freqüent" que morin persones als vaixells i que "hi ha protocols sobre com cal evacuar-los". Així mateix, va garantir que el risc de contagi d’hantavirus per a la població en general "és molt baix". En aquest sentit, un grup de treballadors del port amenaça de bloquejar les instal·lacions quan arribi el creuer: els empleats es queixen de falta d’informació i de l’absència de protocols clars.
Operació complexa
L’operació, en tot cas, és molt complexa perquè hi ha passatgers i membres de la tripulació de 23 nacionalitats diferents, de manera que es porta a terme una "infinitat de reunions" amb els països d’origen, va detallar Barcones. Alguns d’aquests països, com els EUA, ja van confirmar que contractaran un avió per anar a buscar els seus compatriotes, i els altres tenen les pròximes hores per decidir-ho. Si algun Estat, però, decideix no contractar un avió, com que la naviliera del creuer és holandesa, aquest país ja s’ha ofert a fer la repatriació. "I no sortirà ningú del vaixell fins que no hi hagi un avió per portar-lo al país de destinació", va garantir la portaveu de Protecció Civil.
Tampoc està decidit què es farà amb el creuer una vegada siguin desembarcats els passatgers. Segons Gullón, s’estan "ultimant els protocols" amb les autoritats de les Canàries i internacionals per veure si cal desinfectar-lo i si es fa a Espanya o, com demana el president canari, fora d’aigües canàries.
