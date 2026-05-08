A partir d’aquest mes
Festivals de Senderisme dels Pirineus explicarà els efectes del canvi climàtic a la muntanya
Sortides en vuit comarques pirinenques pensades per a tots els públics i nivells incorporaran activitats com xerrades i caminades per paratges afectats pel clima
Glòria Ayuso
Els Festivals de Senderisme dels Pirineus, dedicats a difondre el valor del paisatge de muntanya entre la ciutadania, dedicaran la seva nova edició, que arrencarà aquest mes de maig, a conscienciar sobre el canvi climàtic, una amenaça que afecta especialment els paisatges dels Pirineus.
En total, se celebraran deu festivals entre els mesos de maig i octubre en vuit comarques de la Marca Pirineus. Cadascun d’ells agruparà diverses sortides guiades a peu per a diferents públics i nivells, incloent-hi activitats paral·leles per conèixer la cultura i la gastronomia locals. És així com tots incorporaran activitats vinculades al canvi climàtic, com xerrades amb experts i testimonis locals, caminades per paratges modelats per glaceres ja desaparegudes o visites a arbres monumentals com a exemple de resiliència davant els canvis ambientals.
Augment de temperatures
Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, l’escalfament a l’Alt Pirineu i Aran s’ha accelerat més del previst, amb un augment de temperatura d’entre 2,1 i 2,2 graus en el primer quart del segle XXI, un fenomen que ja es tradueix en impactes visibles sobre glaceres, flora i fauna i que els FSP volen convertir en una oportunitat per divulgar aquesta problemàtica global des del Pirineu.
A més de posar el focus en l’emergència climàtica, els FSP reivindiquen un model de turisme responsable i de proximitat, amb més del 98% de visitants procedents de Catalunya, i busquen desestacionalitzar l’activitat allunyant-se dels mesos de més afluència al Pirineu (temporada d’esquí i agost). La proposta aposta per un senderisme en grups petits i guiat per intèrprets locals, combinant les sortides a peu amb activitats per donar a conèixer la cultura i la gastronomia del territori.
