Atractiu turístic
La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu
L'Ajuntament disposa d'una aplicació mòbil on consultar totes les dades i curiositats rellevants sobre aquests brolladors
Patricia López Avilés
Amb les temperatures en ascens per la imminent arribada de l'estiu, passejar pels carrers de les ciutats es converteix en un infern per als més calorosos.
El sol, la calitja i la xafogor són alguns dels principals adversaris que apareixen quan es viatja a altres llocs i, per combatre'ls, el millor és mantenir-se hidratat.
Segons els experts, beure aigua fins i tot abans de tenir set és una de les millors maneres d'evitar la deshidratació, que pot provocar fatiga, marejos, mal de cap i, fins i tot, cops de calor.
A més, fa mesos que s'està parlant d'un fenomen climàtic natural que podria portar un augment dels valors tèrmics arreu del món: el 'Superniño'.
La ciutat amb més fonts
I és que les temperatures de la superfície del mar estan augmentant a gran velocitat, per la qual cosa es preveu que entre els mesos de maig i juliol es registrin nous rècords.
No obstant això, la calor no ha de ser un impediment per organitzar un viatge, sempre que es faci extremant les precaucions. Portar sempre aigua a sobre és un dels consells més repetits pels sanitaris, i desplaçar-se a llocs amb aigua potable i a punt per consumir directament de les fonts públiques és una de les millors maneres de prevenir la deshidratació.
De fet, la ciutat amb més fonts d'aigua potable gratuïtes d'Europa per quilòmetre quadrat es troba a Catalunya. Segons un estudi dut a terme per la companyia d'assegurances de viatge InsureandGo, encara que Roma és una ciutat coneguda pels seus cèlebres brolladors, Barcelona s'emporta el premi.
Una bona notícia
L'estudi, que ha analitzat més de 50 ciutats europees, ha conclòs que la capital catalana és la millor per mantenir-se hidratat durant els viatges, amb ni més ni menys que 18 fonts d'aigua potable gratuïta per quilòmetre quadrat.
Davant el nombre creixent d'incidents relacionats amb la calor, l'accés a aigua potable gratuïta al municipi s'ha convertit en una prioritat de cara a un estiu que es preveu especialment calorós.
Com afirmen, "la ciutat té una de les taxes més altes d'incidents relacionats amb la calor durant els mesos d'estiu, per la qual cosa les fonts es reparteixen pels seus parcs i principals zones turístiques".
Més de 1.700 fonts
És més, a principis del segle XX, Barcelona es va consolidar com la ciutat amb més punts d'aigua per habitant d'Europa. Actualment, segons dades de l'Ajuntament, compta amb prop de 1.700 fonts públiques d'aigua potable a disposició del vianant.
Moltes d'aquestes tenen un important valor històric i són un atractiu turístic que ningú vol perdre's: una de les fonts públiques més antigues és la font de Santa Anna, al carrer Cucurulla. Es tracta de la més antiga de Barcelona, del 1356, situada a la cantonada de l'avinguda del Portal de l'Àngel.
Consulta les dades
Entre les més remotes també destaquen la Font del Blat (1351), la del Call jueu i la de Sant Just (1367). A aquestes les van seguir la de Santa Maria (1402), la Font de la Ribera de Mar i la del carrer d'en Avellà (1432-1912), a més d'altres joies històriques com la Font de l'Àngel o la de Portaferrissa (1680).
A més, l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania l'aplicació Fonts Bcn, amb la qual es pot accedir a la informació sobre les fonts de la ciutat, saber quina és més a prop, com arribar-hi, consultar el mapa i obtenir informació bàsica.
També es poden consultar dades artístiques, històriques i curiositats d'aquelles fonts que tenen un valor rellevant.
