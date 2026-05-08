El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos

El cos es trobava a la funerària de Berga des de feia un parell de setmanes, però el jutjat encara no n'havia fet lliurament a la família

Gabriel Morales va ser trobat surant a les aigües del pantà de la Baells / Arxiu particular / Oscar Bayona

Eduard Font Badia

Manresa

El funeral per Gabriel Morales Marín, la víctima mortal del crim de la Baells, es farà aquest dissabte al matí a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga. Després de 25 dies de la troballa del cadàver, finalment la família podrà donar etern repòs a l'home, de 62 anys.

L'autòpsia es va allargar molt, i això ha provocat que tot el procés dels serveis funeraris fos molt lent. De fet, el cos ja es trobava a la funerària de Berga des de feina un parell de setmanes, provinent de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, però el jutjat encara no n'havia fet lliurament a la família. El motiu és que no es va poder autoritzar abans perquè faltaven practicar i rebre alguns informes, segons fonts judicials.

El funeral serà aquest dissabte a les 10.30 hores a la cèntrica i coneguda parròquia de Santa Eulàlia, en plena plaça de Sant Pere. Posteriorment, el cos es traslladarà per a la seva incineració. Tant Gabriel Morales com la seva família són molt coneguts a la capital del Berguedà, i s'espera que pugui haver-hi força assistència.

El cadàver va ser trobat el 16 d'abril passat surant a les aigües del pantà de la Baells a la zona del Pont del Doro per una dona que passejava els gossos. Immediatament, van començar les investigacions i tot apuntava que la víctima va ser llençada al pantà per fer desaparèixer el cadàver. Malgrat el secretisme de la investigació policial, sota secret de sumari, no va tardar a córrer per Berga que el mort era Gabriel Morales, tal com també va publicar Regió7, sobretot després dels escorcolls i investigacions que els Mossos van fer a la casa on vivia al carrer del Carme de la capital del Berguedà, molt a prop d'on demà es farà el funeral.

Tot i això, i encara que s'han versat moltes hipòtesis, segueix sense haver-se produït cap detenció pel cas, que segueix sota secret de les investigacions.

