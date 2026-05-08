Canàries
Els hotelers demanen "tranquil·litat" amb el brot d'hantavirus al "MV Hondius" i descarten cancel·lacions massives a Tenerife
La patronal hotelera tinerfenya minimitza l'impacte de cancel·lacions puntuals i confia en la professionalitat sanitària davant l'arribada del vaixell diumenge vinent a l'illa
Europa Press
El gerent de l'Associació Hotelera i Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González, ha apel·lat aquest divendres a la "tranquil·litat" davant l'arribada del creuer "MV Hondius" a Tenerife prevista per a aquest diumenge i ha descartat que es produeixin cancel·lacions massives.
En una declaració difosa per la patronal ha admès que s'ha produït "alguna cancel·lació" —en algun complex es pot arribar al 10% de les reserves—, però en un nivell "insignificant", segons el sondeig realitzat amb diversos associats.
"La por, com se sol dir, és lliure, però no estem evidentment en un procés de cancel·lacions massives ni moltíssim menys", ha comentat, admetent que hi pot haver persones que decideixin no viatjar a l'illa per "seguretat" o per "aprensió".
En aquesta línia, ha comentat que "per descomptat no està afectant la destinació, ni Canàries ni Tenerife", ni hi ha un procés de cancel·lacions massives.
Informació puntual als turoperadors
Ha apuntat que els turoperadors "estan informats puntualment" i des de Turisme de Tenerife s'ha reforçat la feina de comunicació amb "fonts primàries i fonts fidedignes" i confia que dimarts, si culmina el retorn dels passatgers del creuer als seus països d'origen, tot quedi en un "episodi anecdòtic".
De fet, ha assenyalat que estan "més preocupats" pel que passarà amb la guerra de l'Iran que "sí que tindrà conseqüències molt greus" per al futur del turisme de Canàries, però espera que el brot d'hantavirus "es tanqui com s'ha de tancar".
González ha indicat que les illes tenen "procediments sanitaris de primer món" i professionals sanitaris "molt competents" i ara es tracta que les persones que són a bord del creuer "siguin tractades com han de ser" i que es faci l'evacuació.
Per això creu que "un cop presa la decisió" que el buc es traslladi des de Cap Verd a Canàries, ara s'obre una "oportunitat de donar una imatge d'una destinació robusta, amb un sistema sanitari robust, i treure pit".
Serveis "preparats"
"Ja ho hem fet abans", ha indicat, recordant com va ser l'atenció sanitària durant la pandèmia de coronavirus i com s'aplaudia des dels balcons els sanitaris. "No crec que sigui per caprici, sinó perquè realment van estar a l'altura i tenim serveis preparats per a això", ha afegit.
Ha insistit que es tracta d'un "procés puntual de 150 persones" que han estat convivint pràcticament dos mesos en un vaixell i s'ha produït un brot de contagi, a banda que es tracta d'un virus "arxiconegut", cosa que redueix la preocupació de la comunitat científica.
El gerent d'Ashotel ha afirmat que no s'està "inventant res" i hi ha uns "protocols rigorosos i sanitaris que cal aplicar" amb la finalitat que l'arribada del creuer quedi com "una espècie de capítol per a la memòria col·lectiva, però que s'ha salvat" i que sigui una "oportunitat per demostrar" que una destinació turística que rep 18 milions de visitants i en què viuen dos milions de persones "ha estat a l'altura de les circumstàncies".
Ha comentat que les "fonts primàries i autoritzades" donen "tranquil·litat", però ha admès que no passa el mateix en "llegir xarxes socials" perquè "allà opina tothom del que sap i sobretot del que no sap".
