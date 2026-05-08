Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

avAnçAMENT

L’ús del malbaratament alimentari, Tema del Diumenge

Taronges malbaratades aprofitades per l'empresa TalKual.

Taronges malbaratades aprofitades per l'empresa TalKual. / TALKUAL

El Periódico

Barcelona

L’edició impresa d’EL PERIÓDICO de diumenge posarà el focus en les companyies que poden sorgir a partir de la nova llei contra el malbaratament alimentari: des d’empreses d’IA aplicada a les compres fins a plataformes de gestió d’excedents, passant per fabricants de tàpers sostenibles o productors d’aliments per a animals. Les activitats empresarials que s’acullin a la nova legalitat, a més, podran desgravar fins a un 50% de l’impost de societats pels aliments que donin (que per llei també quedaran exempts d’IVA).

A més, es destacarà el cas de dues empreses catalanes pioneres en aquest camp: TalKual, dedicada a comprar i comercialitzar fruites i verdures descartades per la indústria, i Im-perfect, elaboradora de melmelades i cremes de verdures, també a partir de fruites i hortalisses rebutjades.

Art ucraïnès i Serratosa

Els quatre anys de guerra a Ucraïna, a més de milers de morts i ferits, causen danys materials i econòmics difícils de quantificar, entre els quals hi ha el patrimoni cultural i artístic del país. En un intent de preservar-lo, un grup de joves experts ucraïnesos ha anat fent fotos i ortofotos d’elements del patrimoni cultural del seu país per construir bessons digitals dels monuments més exposats. L’objectiu és tenir una rèplica virtual, per si les obres d’art resulten danyades o destruïdes. El suplement dominical d’EL PERIÓDICO ha parlat amb aquests joves i dedica el tema de portada a la seva iniciativa.

Notícies relacionades

Finalment, el suplement Actius destaca la gran aposta de Serratosa per les pimes. Aquesta saga empresarial va fundar Valenciana de Cementos, una companyia històrica a les obres públiques i també ha desenvolupat Zriser, un family office especialitzat en la inversió i suport a petites i mitjanes empreses industrials i tecnològiques.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents