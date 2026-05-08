L'ús del malbaratament alimentari, Tema del Diumenge
L’edició impresa d’EL PERIÓDICO de diumenge posarà el focus en les companyies que poden sorgir a partir de la nova llei contra el malbaratament alimentari: des d’empreses d’IA aplicada a les compres fins a plataformes de gestió d’excedents, passant per fabricants de tàpers sostenibles o productors d’aliments per a animals. Les activitats empresarials que s’acullin a la nova legalitat, a més, podran desgravar fins a un 50% de l’impost de societats pels aliments que donin (que per llei també quedaran exempts d’IVA).
A més, es destacarà el cas de dues empreses catalanes pioneres en aquest camp: TalKual, dedicada a comprar i comercialitzar fruites i verdures descartades per la indústria, i Im-perfect, elaboradora de melmelades i cremes de verdures, també a partir de fruites i hortalisses rebutjades.
Art ucraïnès i Serratosa
Els quatre anys de guerra a Ucraïna, a més de milers de morts i ferits, causen danys materials i econòmics difícils de quantificar, entre els quals hi ha el patrimoni cultural i artístic del país. En un intent de preservar-lo, un grup de joves experts ucraïnesos ha anat fent fotos i ortofotos d’elements del patrimoni cultural del seu país per construir bessons digitals dels monuments més exposats. L’objectiu és tenir una rèplica virtual, per si les obres d’art resulten danyades o destruïdes. El suplement dominical d’EL PERIÓDICO ha parlat amb aquests joves i dedica el tema de portada a la seva iniciativa.
Finalment, el suplement Actius destaca la gran aposta de Serratosa per les pimes. Aquesta saga empresarial va fundar Valenciana de Cementos, una companyia històrica a les obres públiques i també ha desenvolupat Zriser, un family office especialitzat en la inversió i suport a petites i mitjanes empreses industrials i tecnològiques.
