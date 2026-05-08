Previsió meteorològica
Pluja a bots i barrals a Catalunya: el Meteocat avisa que caldrà el paraigua aquest cap de setmana
Les precipitacions no cessen i seran generalitzades aquest dissabte, amb avisos grocs a les Terres de l'Ebre
Andrea Valenzuela García
Aquesta setmana ha predominat la inestabilitat climàtica, i no s'espera que s'aturi durant el cap de setmana, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no preveu la tornada del bon temps. En aquest context, les previsions meteorològiques per a aquestes jornades són de dies marcats pels efectes d'una nova borrasca establerta a la Península Ibèrica.
Tanmateix, l'arribada d'un aire més càlid en superfície afavorirà una pujada tèrmica, per la qual cosa els ruixats aniran acompanyats de temperatures càlides.
Previsió meteorològica per a aquest divendres
Per a aquest divendres, a Catalunya s'espera una jornada una mica clara al matí i un cel cobert a la tarda.
Durant les primeres hores del dia, s'esperen ruixats a la meitat sud del litoral i prelitoral, i a partir del migdia s'estendran de manera irregular a punts de l'interior del territori. A la nit, podrien arribar a trams de la costa catalana. La intensitat de les pluges serà feble, tot i que probablement arribin acompanyades de tempesta, especialment al matí.
La cota de neu se situarà al voltant dels 2.200 metres.
Pel que fa a les temperatures, seran similars a les dels dies anteriors, amb la possibilitat que pugin lleugerament.
El vent s'espera que sigui fluix i de direcció variable, amb alguna ratxa més forta a la tarda de component sud.
Dissabte amb avís de nivell groc per pluges
Les prediccions climàtiques de dissabte són d'una jornada ennuvolada, especialment abundant a la tarda.
Des de les primeres hores, s'esperen ruixats febles en trams de la costa catalana, sobretot a la meitat sud, i a partir del migdia es podrien produir precipitacions generals, que arribaran des del sud de Catalunya fins a estendre's per tota la comunitat. Les pluges podrien anar acompanyades de tempesta i la cota de neu rondarà els 2.300 metres.
Amb això, el Meteocat i l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) han activat avisos de nivell groc per intensitat de les pluges al Montsià i el Baix Ebre, on s'esperen ruixats acompanyats de temporal amb una intensitat que pot ser superior als 20 mm en mitja hora.
Les temperatures pujaran a totes les províncies, però de manera moderada. Finalment, el vent serà feble de component nord-est durant el matí al litoral, i a la resta, de component est.
Diumenge amb un ambient càlid
Per a diumenge, els serveis meteorològics anticipen una previsió una mica més tranquil·la, almenys al matí: des de les hores centrals del dia, la nuvolositat anirà augmentant fins a deixar el cel cobert.
A partir del migdia, s'esperen ruixats al Pirineu, que a la tarda podrien arribar a punts del terç oest i anar acompanyats de tempesta. Tanmateix, les pluges seran d'intensitat moderada i, ara com ara, no s'han activat avisos meteorològics de perill.
El valor dels termòmetres podria registrar valors més elevats, per la qual cosa, mentre no hi hagi precipitacions, el clima serà favorable amb un ambient càlid.
El vent, per la seva banda, es preveu que sigui fluix i de direcció variable, amb tendència a ser de component sud i amb alguna ratxa més forta a la tarda al litoral.
