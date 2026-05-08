Mataró obre la veda a Catalunya a la IA aplicada a la vigilància
Les empreses Axon i Alphanet s’alien per tirar endavant el projecte a la ciutat. La prova pilot durarà tres mesos i tindrà el test final amb les Santes.
Gerardo Santos
Les tecnologies avançades que s’apliquen en la tasca policial pivoten de l’ús de càmeres de videovigilància a la posterior gestió amb intel·ligència artificial (IA) de les dades recollides. La creixent implantació d’aquesta tecnologia als cossos policials del país va fer ahir un pas endavant amb la presentació del programari Fusus a Mataró.
Aquesta eina tan innovadora funciona com un gran centre de control que rep, visualitza i gestiona dades de tota mena i a l’acte. Vídeos recollits per les càmeres corporals dels agents, pels dispositius fixos instal·lats a la via pública o procedents dels drons que vigilen des de l’aire. Totes aquestes imatges estan disponibles de manera instantània al centre de control, però també per a cada patrulla, sobre el terreny, gràcies a tauletes. Tot això permet als agents rebre, ràpidament, informació d’alt valor per a la tasca policial.
La benvinguda a l’acte de presentació de Fusus va anar a càrrec ahir de l’alcalde de Mataró, David Bote: "Amb aquest projecte, incorporem la tecnologia a la protecció dels veïns i garantim un dret bàsic de la ciutadania com és la seguretat", va dir el batlle, que no va perdre l’oportunitat de destacar el pes del TecnoCampus, on es va celebrar la jornada, en la creació de talent a Mataró: "Coneixement i tecnologia aquí es donen la mà per respondre a les necessitats dels ciutadans i de les empreses".
De fet, la implantació del sistema ha sigut possible gràcies a l’aliança de l’empresa nord-americana Axon amb Alphanet Solutions, companyia tecnològica de referència a Catalunya i amb seu a Mataró: "Quan som capaços de sumar la col·laboració publicoprivada aconseguim arribar a l’objectiu de prestar més i millors serveis públics", va remarcar Bote, que es va mostrar molt content que el sistema tingui el segell d’una empresa local: "Alphanet porta el nom de Mataró i de Catalunya allà on va".
4.500 càmeres instal·lades
Joan Reixach, director comercial d’Alphanet, va remarcar que la companyia "és número u en ecosistemes policials col·laboratius a Espanya", amb 4.500 càmeres instal·lades a tot l’Estat, 260 municipis connectats a les seves solucions, 1.400 lectors de matrícula i "més de cinc milions de ciutadans protegits per la seva tecnologia en els 18 anys de vida de l’empresa". Per la seva banda, Laura López Aymí, associada de vendes d’Axon a Espanya, va remarcar que l’empresa va néixer fa 30 anys "amb la missió de protegir la vida i la veritat a través de l’ús de la tecnologia".
La prova pilot del sistema va començar ahir i s’estendrà durant uns tres mesos. El primer esdeveniment en què es posarà a prova el sistema serà la Fira de Mataró, d’aquí unes tres setmanes, tot i que el gran test serà la celebració de la gran festa major local, les Santes. El sistema no només serveix per atendre incidents, de manera reactiva, sinó que també permet planificar dispositius. Plans com els d’evacuació i d’autoprotecció de grans esdeveniments ja s’han pujat al sistema, de manera que en cas de ser necessari es poden posar en marxa a través de Fusus.
