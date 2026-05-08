Pla Kanpai
Els Mossos detenen tres joves a Badalona que sumen 71 antecedents policials
En el dispositiu també es van intervenir quatre patinets per circular sense la documentació necessària i es van tramitar dues denúncies administratives per tinença d’haixix i marihuana
El Periódico
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Badalona van detenir el dimecres 6 de maig tres homes d’entre 21 i 26 anys que li haurien robat el telèfon mòbil a una noia des d’una motocicleta mentre ella esperava l’autobús.
Gràcies a la geolocalització del mòbil, els agents i la víctima van poder localitzar el presumpte autor del robatori amb dues persones més. En identificar-los, els van trobar el mòbil de la noia i dos dispositius més que constaven com a sostrets. Entre els tres detinguts sumen 71 antecedents policials.
Aquestes detencions es van produir en el marc d’un dispositiu Kanpai que Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Badalona i Policia Nacional duen a terme de manera regular a la ciutat per combatre la multireincidència en robatoris violents, produïts especialment amb patinets elèctrics.
En el marc d’aquest dispositiu també es van intervenir quatre patinets per circular sense la documentació necessària i es van tramitar dues denúncies administratives per tinença d’haixix i marihuana. La Policia Nacional va fer una detenció per motius d’estrangeria.
El balanç del dispositiu va ser de 18 persones identificades sense patinets i set amb patinets, amb un total de 115 antecedents policials, comptant els dels tres detinguts.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
- Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida