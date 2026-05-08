violència familiar
El nadó maltractat no té cap malaltia que expliqui les lesions
Els estudis reforcen la tesi de l’abús sexual i descarten la teoria de la malformació congènita que al·legava el pare, que continuarà a la presó
Beatriz Pérez
Els tests genètics fets al nadó presumptament maltractat pels pares han revelat que el menor, que el 3 de maig va fer tres mesos, no té cap malaltia que justifiqui les seves múltiples lesions: hematomes a zones genitals i galta, fractures en extremitats i fissures anals. És un nadó sa, sense alteracions genètiques ni a la sang ni als ossos.
Una de les línies de la defensa era que el nen podria tenir una malaltia genètica, atès que el pare és portador d’un gen vinculat a l’atròfia muscular. Aquest extrem ha quedat descartat amb els resultats d’aquestes proves, que es van saber ahir. Els tests també deixen clar que els hematomes no són fruit d’una malaltia a la sang, com també va apuntar el pediatre del CAP Roger de Flor que, en vista dels morats, va derivar el nen a l’Hospital de Sant Pau perquè li fessin una anàlisi de sang, que va sortir normal.
Abans de saber-se els resultats dels tests genètics, el tribunal de l’Audiència de Barcelona que ha decretat que el pare del nadó continuï a la presó i la mare surti en llibertat, ja descartava que el nen patís una malaltia genètica. "En relació amb l’alteració genètica a la qual es refereix la part apel·lant en l’escrit de recurs i l’al·legació del qual no està acompanyada de cap principi de prova, ha sigut descartat pels pèrits. Van dir que el menor no presentava una única lesió, sinó múltiples, i que no hi ha cap patologia genètica coneguda que pugui explicar les esmentades múltiples lesions. A més, no es pot perdre de vista que des que el menor ha sigut apartat dels progenitors, l’evolució d’aquest és favorable, fet que constitueix un indici més de criminalitat", diuen els jutges en la interlocutòria que ha pogut consultar aquest diari.
De fet, el nadó, que va sortir a mitjan abril de l’Hospital de la Vall d’Hebron, on va estar un mes ingressat, es troba bé i no ha tornat a presentar més ferides. Des que va sortir de l’hospital viu amb una família d’acollida d’urgència amb què es mantindrà fins que els tècnics de la Conselleria de Drets Socials no determinin la seva destinació final: o bé algun membre de la seva família extensa, una vegada descartat un eventual risc, o bé una altra llar d’acollida de manera més estable.
Fissures anals
Segons la defensa dels pares, les lesions anals podrien ser producte d’excrements "voluminosos" relacionades amb un problema d’estrenyiment, fet que descartaria el presumpte delicte d’agressió sexual. Els advocats mantenen que un infant tan petit no sol fer deposicions grosses, cosa que, apuntaven, podria haver provocat fissures anals.
No obstant, les pediatres de la Vall d’Hebron especialistes en violència infantil que van tractar el nen veuen "molt poc probable" que les lesions anals fossin provocades pel restrenyiment. Elles, igual com la forense, consideren aquestes lesions "compatibles" amb una possible agressió sexual amb penetració. El tribunal –que sí que veu "indicis sòlids de comissió d’un delicte de maltractament habitual i d’un delicte de lesions o de diversos"– creu "més dubtosos els indicis existents en relació amb el delicte d’agressió sexual" amb penetració, segons recull la interlocutòria.
El jutge havia decretat presó provisional per als pares el 20 de març. Va ser el 18 de març quan la Vall d’Hebron va activar el protocol de violència infantil en el cas del nadó, que en aquell moment tot just tenia sis setmanes de vida. Hi va arribar derivat de Sant Pau amb una fractura de fèmur. A la Vall d’Hebron li van fer una exploració a fons en què li van detectar altres lesions "evolutives" –que s’havien produït temps enrere–, com ara costelles fracturades i un cop al front que els metges encara no saben si podria causar seqüeles neurològiques.
La mare és infermera en el servei de Traumatologia de Vall d’Hebron i abans d’arribar-hi el nadó va trepitjar quatre centres sanitaris –els hospitals del Mar, Sant Joan de Déu i Sant Pau i el CAP Roger de Flor– sense que cap professional donés el senyal d’alarma. Els pediatres d’aquests últims tres centres van creure la mare quan aquesta els va explicar que els hematomes que presentava a les cames i a la zona genital es devien a una sonda d’orina que va ser col·locada a l’Hospital del Mar l’1 de març per recollir una mostra i practicar al nen un estudi bacteriològic.
De fet, segons ha revelat la interlocutòria del jutge, el nen, a més dels hematomes a la zona escrotal que es van atribuir a una bossa d’orina, ja presentava un hematoma a la galta dreta i fissures anals quan va visitar l’Hospital Sant Joan de Déu el 7 de març. Cap sanitari va veure indicis de violència. Fa setmanes, la Conselleria de Salut va anunciar a EL PERIÓDICO que imposarà sancions almenys a l’Hospital de Sant Pau i estudia si fer-ho també a Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
