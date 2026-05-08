Inseguretat a Collserola
Una onada de robatoris en cotxes alarma els veïns de Vallvidrera a Barcelona
Els Mossos i la Guàrdia Urbana han obert una investigació per 17 assalts a vehicles registrats en nou dies
Gisela Macedo
La tranquil·litat habitual de la zona del Peu del Funicular, a la muntanya de Collserola, s’ha vist alterada en els últims dies per una onada de robatoris en vehicles. Entre el 26 d’abril i el 4 de maig es van registrar 17 denúncies per robatoris amb força a l’interior de cotxes que estaven aparcats en carrers d’aquesta zona del barri de Vallvidrera de Barcelona, segons ha avançat Betevé i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra a aquest diari.
Els assalts es van produir de matinada i els propietaris dels vehicles afectats es van trobar l’endemà, amb els vidres trencats i diversos objectes desapareguts. Els lladres es van emportar articles de valor que havien deixat dins dels cotxes, com ordinadors o càmeres.
L’acumulació de robatoris, gairebé una vintena en tot just nou dies, ha generat preocupació entre els veïns de l’entorn de Vallvidrera. Fonts policials expliquen que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han obert una investigació conjunta per aclarir els fets i identificar-ne els responsables. Per ara, no consta cap detingut per aquest succés.
