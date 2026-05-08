Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Inseguretat a Collserola

Una onada de robatoris en cotxes alarma els veïns de Vallvidrera a Barcelona

Els Mossos i la Guàrdia Urbana han obert una investigació per 17 assalts a vehicles registrats en nou dies

Nou menors detinguts per anar a ‘caçar’ joves a Sarrià per robar-los

Dos detinguts després d’intentar robar un avi amb la perillosa tècnica del «mata lleó» a Barcelona

Una patrulla dels Mossos a Barcelona

Una patrulla dels Mossos a Barcelona / Mossos

Gisela Macedo

Barcelona

La tranquil·litat habitual de la zona del Peu del Funicular, a la muntanya de Collserola, s’ha vist alterada en els últims dies per una onada de robatoris en vehicles. Entre el 26 d’abril i el 4 de maig es van registrar 17 denúncies per robatoris amb força a l’interior de cotxes que estaven aparcats en carrers d’aquesta zona del barri de Vallvidrera de Barcelona, segons ha avançat Betevé i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra a aquest diari.

Els assalts es van produir de matinada i els propietaris dels vehicles afectats es van trobar l’endemà, amb els vidres trencats i diversos objectes desapareguts. Els lladres es van emportar articles de valor que havien deixat dins dels cotxes, com ordinadors o càmeres.

Notícies relacionades

L’acumulació de robatoris, gairebé una vintena en tot just nou dies, ha generat preocupació entre els veïns de l’entorn de Vallvidrera. Fonts policials expliquen que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han obert una investigació conjunta per aclarir els fets i identificar-ne els responsables. Per ara, no consta cap detingut per aquest succés.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
  2. Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
  3. Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
  4. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  5. La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
  6. El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
  7. El Gran Jonquera es referma com el cor del shopping a Girona: noves obertures i cultura sobre rodes
  8. Tot a punt per a Temps de Flors: entre el vertigen del primer cop i la il·lusió de tota una vida

Girona inaugura una escultura que commemora l'alfabetització i l'educació popular d'adults de 1976

Prova pilot a Blanes amb activitats esportives gratuïtes per a joves de 12 a 16 anys

Prova pilot a Blanes amb activitats esportives gratuïtes per a joves de 12 a 16 anys

L’estafa de Bizum que més es repeteix: si acceptes aquest avís, et buidaran el compte

L’estafa de Bizum que més es repeteix: si acceptes aquest avís, et buidaran el compte

Jornada participativa a Lloret de Mar per decidir el futur de l’avinguda de Vidreres

Jornada participativa a Lloret de Mar per decidir el futur de l’avinguda de Vidreres

El PP vol canviar la normativa pel cas del pagès de Ventalló multat amb 10.000 euros per anunciar fruita a la carretera

El PP vol canviar la normativa pel cas del pagès de Ventalló multat amb 10.000 euros per anunciar fruita a la carretera

SOM Cabanes demana un ple urgent arran de la sensació d'inseguretat per diversos robatoris

SOM Cabanes demana un ple urgent arran de la sensació d'inseguretat per diversos robatoris

Les entitats de Girona ja poden optar a una barraca per a les Fires de Sant Narcís

Les entitats de Girona ja poden optar a una barraca per a les Fires de Sant Narcís

Els hotelers demanen "tranquil·litat" amb el brot d'hantavirus al "MV Hondius" i descarten cancel·lacions massives a Tenerife

Els hotelers demanen "tranquil·litat" amb el brot d'hantavirus al "MV Hondius" i descarten cancel·lacions massives a Tenerife
Tracking Pixel Contents