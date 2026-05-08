Commoció al municipi
El pare de la víctima de l’assassinat d’Esplugues viatja des de la Xina per retre homenatge a la seva filla
Una seixantena de persones s’han reunit aquest divendres al matí al lloc del crim per recordar la finada
Gerardo Santos
Una seixantena de persones s’han reunit aquest divendres al matí per retre un nou homenatge a la dona de 41 anys que va ser assassinada dissabte passat a Esplugues de Llobregat. Ho han fet al lloc on va ser apunyalada, al carrer Joan Miró del barri de Finestrelles. Aquesta vegada, però, l’homenatge ha comptat amb la presència del pare, així com d’una altra cosina, que han viatjat des de la Xina per honorar la memòria de la finada.
Els assistents —familiars, amics, companys de feina i membres de la comunitat xinesa en general— han tornat a col·locar flors, han encès encens i han pregat per la víctima, que va ser atacada quan es dirigia al seu lloc de feina. L’acte ha finalitzat amb un minut de silenci i les paraules del pare, que ha agraït el suport mostrat pels presents després d’aterrar a Barcelona aquest dijous.
Un dels presents, el secretari de la Federació de Corporacions Xineses a Espanya, Jonhi Zhang, s’ha mostrat reconfortat pel fet que el pare hagi pogut assistir a l’homenatge d’aquest divendres: "Es tracta d’un dia molt especial segons la tradició budista". En efecte, entre els records que han dipositat, hi ha un paper amb el text següent: "En la tradició funerària xinesa, el 'touqi' és el setè dia després de la mort d’una persona. Es creu tradicionalment que l’esperit del difunt torna a casa aquell dia, per la qual cosa la família sol fer rituals o cerimònies commemoratives". Aquest dissabte es compliran set dies de l’assassinat, que ha commocionat la ciutat i la comunitat xinesa a Barcelona.
Abans de l’homenatge, el pare de la víctima s’ha reunit amb l’alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, que li ha mostrat el seu condol en privat, acompanyats per un dels vicecònsols de la Xina a Barcelona, Hu Aimin. Fonts municipals indiquen que el consistori està fent el seguiment de la situació des del primer dia, i que continua en contacte amb el Consolat de la Xina a Barcelona i amb el Ministeri d’Exteriors per als tràmits pertinents. Pel que fa a la repatriació del cadàver, resta pendent del jutjat, que manté el cas sota secret de sumari.
Segons va poder saber EL PERIÓDICO, l’home de nacionalitat marroquina de 37 anys que va apunyalar mortalment la veïna de Finestrelles, i que respon a les inicials L.B, va ingressar a la unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de la presó Brians 1 dimarts passat, ja que es troba sota tractament mèdic. L’advocat de la família de la víctima, present en l’homenatge d’aquest divendres, ha indicat a aquest mitjà que pròximament es presentaran com a acusació particular i que demanaran el temps màxim de presó per a l’acusat, rebutjant així l’opció de l’ingrés en un centre psiquiàtric.
