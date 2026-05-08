Visita històrica
Avui s’obre la reserva d’entrades per veure el papa Lleó XIV a l’Estadi Olímpic de Barcelona: així pots aconseguir-les
La sol·licitud d’entrades per a la vigília del 9 de juny amb el papa Lleó XIV s’obre aquest divendres a la tarda
El Periódico
Barcelona obre aquest divendres 8 de maig el termini per reservar entrades per a la vigília amb el papa Lleó XIV que se celebrarà el pròxim 9 de juny a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. L’organització ha anunciat que les sol·licituds es podran fer a partir de les 19.00 hores a través del web de l’esdeveniment.
L’acte, sota el lema 'Alça la Mirada', reunirà milers de persones en una tarda d’oració, música i cultura en què els assistents podran escoltar el Papa durant la seva visita a Barcelona.
Com aconseguir entrades
Les entrades seran gratuïtes, però l’aforament serà limitat. El període de sol·licitud romandrà obert fins al 17 de maig i, un cop processades totes les peticions, les entrades s’assignaran i s’enviaran per correu electrònic uns dies abans de la celebració de la vigília.
Cada persona podrà sol·licitar un màxim de quatre entrades: una per a si mateixa i fins a tres per a acompanyants. Les localitats generals permetran escollir sector i seient entre els disponibles en el moment de fer la reserva. Les reserves s’obriran aquest divendres a les 19:00 h al web d’Alça la Mirada.
L’organització ha subratllat que totes les entrades seran nominatives i intransferibles. Per completar la sol·licitud caldrà facilitar nom i cognoms, DNI o passaport, data de naixement i nacionalitat de cada assistent. Cada entrada quedarà vinculada al document d’identitat corresponent i es faran controls d’accés el dia de l’acte, per la qual cosa no es permetrà l’entrada si les dades no coincideixen.
També s’ha demanat que únicament se sol·licitin entrades en cas de tenir la certesa d’assistir-hi, ja que l’aforament serà limitat i no es podran fer canvis de nom a partir del 17 de maig.
En el cas dels menors de 17 anys, hauran d’accedir-hi acompanyats per un adult responsable. Els menors que no disposin de DNI podran utilitzar el document del tutor acompanyant, que figurarà a l’entrada. A més, en grups nombrosos serà obligatori comptar amb un adult per cada 15 menors.
L’organització també habilitarà places específiques per a persones amb mobilitat reduïda, que s’hauran de sol·licitar mitjançant un formulari específic disponible al mateix web.
D’altra banda, es posarà en marxa un aparcament per a autocars a prop de l’Estadi Olímpic. Les reserves s’hauran de fer prèviament abans del 26 de maig mitjançant el registre habilitat per l’organització.
