SEGURETAT CIUTADANA
La policia establirà a Sarrià un dispositiu antivàndals
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana faran controls els caps de setmana per detectar i prevenir les actuacions violentes.
Germán González
Els incidents del cap de setmana passat al districte de Sarrià-Sant Gervasi que van acabar amb nou menors detinguts per robatoris amb violència i desperfectes en vehicles han fet que es prenguin mesures per evitar que tornin a passar. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona tenen previst muntar cada cap de setmana a la zona de Sarrià un dispositiu conjunt per detectar i prevenir aquest tipus d’actuacions violentes.
El que es vol evitar és que per la zona hi campin grups que acovardeixin joves i provoquin actes vandàlics. El 3 de maig a la matinada unes 20 persones, entre les quals hi havia molts menors, van cometre tres robatoris amb intimidació a altres persones que estaven per Sarrià. Algunes també van aixafar cotxes i motos aparcats. Els agressors van fer servir molta violència i fins i tot van arribar a amenaçar algunes de les víctimes amb un esprai de gas pebre que portaven a sobre. Es van emportar objectes com roba i algun dispositiu electrònic, com per exemple un altaveu, malgrat que després va ser recuperat per la policia i tornat als propietaris.
Per evitar que aquestes situacions es tornin a produir, la policia establirà aquests dispositius durant cada cap de setmana en espais freqüentats del districte, a prop de parcs, zones de lleure o sortides de Ferrocarrils de la Generalitat. Fonts policials van remarcar a EL PERIÓDICO que els atacs del cap de setmana passat "passen puntualment", tot i que, no obstant, es faran controls de detecció de grups que puguin provocar conflictes.
Component preventiu
Si en troben els registraran per saber si porten a sobre algun tipus d’arma blanca o element que puguin utilitzar per amenaçar. Els Mossos també van remarcar a aquest diari que aquests grups de joves i menors solen anar per llocs on hi ha festes de barri i s’acumula més gent al carrer. Sempre actuen tots alhora, per generar superioritat per ser més nombrosos i així aconseguir acovardir per robar, tot i que alguns es poden dispersar i anar en petits grups per cometre vandalisme.
L’actuació policial té un component preventiu, amb aquests controls, però també reactiu, amb patrulles dinàmiques per tota la zona. Precisament, un cotxe logotipat va detenir els tres menors que el cap de setmana passat van donar cops a cotxes aparcats amb motocicletes de lloguer. Quan rebin alguna alerta d’una actuació o una trucada al telèfon d’emergències, aquests agents s’activaran per arribar tan de pressa com sigui possible al lloc on passi.
També les unitats dels Mossos d’ordre públic, com ara l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i la Brigada Mòbil, es coordinaran amb els responsables del dispositiu per desplaçar-se a la zona si han d’actuar. Aquests efectius d’intervenció estan de guàrdia tota la nit del cap de setmana a Barcelona per si han de desplaçar-se per alguna emergència o per incidents greus.
