Sanitat busca una viatgera sud-africana exposada a l’hantavirus que va estar una setmana a Barcelona

Así fue el trayecto de 5 meses por la Patagonia del matrimonio paciente cero del hantavirus: saltos entre países y visita a un vertedero de Ushuaia

Vista del creuer MV Hondius on s'han registrat els primers casos del brot d'Hantavirus, en arribar a Cap Verd aquesta setmana. / EUROPA PRESS

Nieves Salinas

Madrid

El Ministeri de Sanitat està buscant una viatgera sud-africana que va estar exposat a l’hantavirus i que després va passar una setmana a Barcelona. La dona, que se suposa que ja ha tornat al seu país, era passatgera del vol Johannesburg-Amsterdam al qual va pujar la pacient neerlandesa que va morir poc després. A la dona finalment se li va denegar el viatge pel seu estat de salut i va ser derivada a l’hospital, però va estar una estona asseguda a l’avió al costat d’altres passatgers, entre ells la sud-africana.

En el mateix vol hi anava l’hostessa que va presentar símptomes compatibles amb hantavirus, però de la qual avui s’ha descartat que realment hagués resultat infectada. L’hantavirus presenta símptomes que es poden confondre amb altres malalties respiratòries.

De la viatgera sud-africana no es té constància de si ha estat en un dispositiu de salut o si presenta símptomes. Les autoritats sanitàries espanyoles no tenen informació sobre el seu parador o estat de salut, però l’han inclòs entre les persones monitoritzables per haver estat molt a prop quan la pacient neerlandesa tenia la malaltia declarada i era molt contagiosa.

Fisioterapeutes porten a Girona una campanya per prevenir problemes del sòl pelvià

Les imatges de la instal·lació del BBVA a l'església de Sant Martí de Girona per Temps de Flors

«No estem per flors»: les escoles públiques porten la protesta a Temps de Flors

Girona demana una reunió urgent amb Drets Socials per la situació de la Residència Creu de Palau

SNCF posa en marxa una tercera freqüència de tren entre Girona i París

El consell de Diego González Rivas que et pot ajudar a deixar de fumar: «No veus el problema fins que el tens»

Troben calcinat l'influencer Freddy Rodríguez 'Rosado': les autoritats no descarten un assassinat

