Investigació. Error mèdic
A Sant Joan de Déu ja presentava una fissura anal
El Periódico
El nadó presumptament maltractat pels pares presentava, a més d’un hematoma a la "zona escrotal", un altre de facial –a la galta dreta– i una fissura anal quan va visitar l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona el 7 de març per "irritabilitat i taquicàrdia", segons consta en la interlocutòria del jutge que ha pogut consultar EL PERIÓDICO. Els sanitaris que van tractar el menor no van veure en aquests signes indicis de violència i, per tant, no van activar el protocol. Els metges van acceptar el relat de la mare del petit, infermera, que va explicar que els hematomes genitals eren per una bossa d’orina que li van posar a l’Hospital del Mar. Per aquests fets la Conselleria de Salut investiga Sant Joan de Déu.
Posteriorment, el 10 de març, el nen, que llavors tenia poc més d’un mes –va néixer el 3 de febrer–, va ser portat pels pares a l’Hospital de Sant Pau –derivat del CAP Roger de Flor, que va relacionar l’hematoma a la galta i a la zona genital amb una possible malaltia de la sang–, on li van fer una analítica que va sortir "normal" i on "es van apreciar nous hematomes", segons recull la interlocutòria. Així i tot, tampoc es va activar el protocol de violència infantil. Va ser en una nova visita a Sant Pau, el 16 de març, en què els sanitaris van apreciar la fractura de fèmur i el van derivar a l’Hospital Vall d’Hebron davant la sospita de maltractament infantil. Però abans d’aquest dia, cap d’aquests centres va desconfiar dels hematomes que tenia el nadó ni de les fissures anals.
