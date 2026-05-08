La visita papal
Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
La religiosa augura que el Pontífex impactarà amb la seva estada i que parlarà en català, i encara desconeix on santificarà els vehicles: “A la Sagrada Família, l’esplanada de la Catedral o Montjuïc”
Toni Sust
El Papa passarà 36 hores a Barcelona i, en aquest curt lapse de temps, dedicarà una part de la seva visita a beneir una caravana d’ambulàncies que seran traslladades a Ucraïna dins d’un corredor humanitari organitzat per Sor Lucía Caram i la Fundació del Convent de Santa Clara, amb seu a Manresa, que ella encapçala. No és la primera caravana ni la primera iniciativa de la coneguda monja a favor d’Ucraïna: ja porta 44 corredors humanitaris.
La monja més mediàtica ho explica en una entrevista a El Periódico, del mateix grup que aquest diari. És dijous i ve de Port Aventura, on ha portat 255 nens ucraïnesos que ha aconseguit fer venir uns dies. Dormen a Lloret de Mar. Són nens que han patit especialment la guerra contra Rússia: “Tots són desplaçats. O els seus pares han desaparegut, o han mort, o estan captius, o estan ferits. Del grup, 10 tenen 22 i 23 anys i han estat al front. I tenim nens que han estat captius”, explica.
Com va començar tot?
“El 2015 vaig acollir els primers refugiats d’Ucraïna, que venien de Bakhmut. Era un matrimoni, ell rus i ella ucraïnesa”. Van ser allotjats en un alberg per a persones sense sostre de la fundació a Manresa.
La invasió
“Havien viscut molt temps a Rússia, a prop d’una central nuclear, i tenien una filla amb problemes de tiroide, per això es van traslladar a Bakhmut. Jo els veia molt grans, però era l’efecte de la guerra, que crema la gent i els havia envellit. Quan va arribar la invasió a gran escala (febrer del 2022), van venir les seves filles i els seus nets”.
“La gent que arribava el 2015 fugia d’una guerra que aquí no es reconeixia. Quan va començar la invasió, un matrimoni que havia arribat amb una nena ens va demanar que anéssim a buscar la seva família. I jo vaig agafar la furgoneta”. El 24 de febrer, Rússia envaeix Ucraïna. El dia 28, Sor Lucía Caram i un voluntari es posen al volant cap a Moldàvia per anar a buscar aquells familiars: “Al final no van poder sortir pels bombardejos, i vam anar a Romania a buscar una altra família. Vam portar sis persones: la mare i cinc nens. I la setmana següent vam tornar-hi a buscar gent en avió, un avió que va aportar Enrique Piñeiro, un empresari”.
4.000 persones, 210 ambulàncies
El balanç fins ara són aquests 44 corredors humanitaris, que han servit per portar afectats per la guerra, inclosos ferits, i per aportar material. Gràcies a la fundació i “la col·laboració de voluntaris de CaixaBank”, unes 4.000 persones han arribat a Catalunya des d’Ucraïna. Després s’ha fet una reagrupació familiar de gent dispersada per localitats catalanes i espanyoles.
“Els ferits em demanaven que enviéssim ambulàncies i em vaig marcar a TikTok el repte d’aconseguir 30 ambulàncies per 15.000 euros cadascuna”, explica la religiosa. A dia d’avui ja ha aconseguit enviar 210 ambulàncies a Ucraïna. La majoria, conduïdes per dues persones fent torns. Sor Lucía Caram és una de les conductores: “He anat 44 vegades a Ucraïna conduint”. Un trajecte d’uns 3.000 quilòmetres.
La guerra sense final
“No li veig final a la guerra d’Ucraïna. Al principi la gent es va mobilitzar, però ara és un conflicte oblidat, i l’oblit és el pitjor per a ells”, lamenta. I cita qui va ser un suport decisiu en la seva tasca amb les víctimes de la guerra: “El papa Francesc em va dir que volia que jo fos els seus ulls en el tema de la infància. Vam començar a portar nens de vacances. Quan va morir, em va deixar diners per comprar ambulàncies”.
Sor Lucía era “molt amiga” de Francesc, i explica que quan li van preguntar qui seria el seu successor, ella va predir que seria Robert Prevost, Lleó XIV com a Papa. “No hi havia tractat, però molts amics meus són amics seus, i l’agost passat, quan vaig anar a una trobada interreligiosa a la qual em va convidar (Volodímir) Zelenski, el Papa em va trucar i vaig anar a Roma. El 28 d’agost. Volia escoltar sobre Ucraïna. Vam estar una hora parlant sols. Vaig veure que escoltava i que encara estava prenent la mida de la situació”.
Com es va gestar la benedicció
El febrer passat, després que Sor Lucía tornés d’Ucraïna després d’un nou corredor humanitari mitjançant el qual va traslladar ambulàncies —que van ser beneïdes davant la Sagrada Família per l’arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella—, el Papa la va tornar a rebre a Roma. “D’aquella trobada vaig sortir molt contenta. Vaig veure que és una persona molt intel·ligent, un estrateg, una persona molt evangèlica que continua la línia del papa Francesc però amb un estil propi. Em va donar molta confiança”.
Francesc enviava molts rosaris a Sor Lucía perquè els repartís a Ucraïna. També ho ha fet l’actual Pontífex. “Em van trucar de la Nunciatura per informar-me que m’enviava un paquet”. Aprofitant l’ocasió, va escriure al secretari de Lleó XIV per proposar-li que durant el seu viatge a Barcelona beneís un nou corredor humanitari: “En menys de 24 hores em va respondre que ja ho havien comunicat a l’organització i que diguéssim a Omella que ho organitzés”.
30 vehicles
La caravana que Lleó XIV beneirà estarà formada per uns 30 vehicles: “D’aquests, 17 o 18 seran ambulàncies i la resta, furgonetes i altres. Portarem molt material sanitari, molt material per a punts d’estabilització quirúrgica per a la primera línia i 25 generadors. Tot això ho estic comprant i m’ho estan donant. Cada ambulància costa 20.000 euros. Ja en tinc 17. Són al mecànic, a Vilafranca del Penedès. Pirelli revisa tots els nostres vehicles gratuïtament”.
“La nostra primera idea era fer-ho a la Sagrada Família, però s’estan estudiant altres llocs més factibles per seguretat. Una possibilitat és l’esplanada de la Catedral, l’altra Montjuïc i l’altra la Sagrada Família”, explica sobre on el Papa beneirà la caravana.
“La seva visita serà molt seguida arreu del món, i és molt significatiu el que ell ve a fer: acostar-se als més pobres. Anar a la parròquia de Sant Agustí, les ambulàncies, Can Brians. L’opció del Papa és clara: és missioner. També és un intel·lectual, parla moltes llengües. Parlarà en català i portarà un missatge d’unitat. Ell està per la pau, pels pobres, pels immigrants, per això anirà a Canàries. Anirà a la Sagrada Família per tothom, però anirà a Montserrat, que és un lloc d’identitat, de país. Crec que quedarem molt contents”.
