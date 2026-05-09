Desviaments de trànsit
Talls a Barcelona aquest diumenge per la Cursa d’El Corte Inglés: carrers afectats i canvis en 40 línies de bus
La cursa amb 50.000 participants obligarà a tallar el centre de la ciutat durant tot el matí
El Periódico
Barcelona es prepara aquest diumenge per a una de les seves cites esportives més multitudinàries de l’any. Amb motiu de la 46a edició de la Cursa El Corte Inglés, que preveu la participació d’uns 50.000 corredors, la ciutat veurà importants afectacions a la mobilitat i al transport públic durant el matí del 10 de maig.
Horari i carrers tallats
Les restriccions s’estendran majoritàriament des de les 5.00 fins a les 14.00 hores de diumenge, franja en què es desenvoluparà la prova i s’aniran aixecant progressivament els talls un cop finalitzi l’esdeveniment.
El traçat de la cursa passa per nombrosos carrers cèntrics de Barcelona. La sortida estarà situada a la plaça de la Reina Maria Cristina i el recorregut passarà per l’avinguda Diagonal, el carrer de Balmes, el carrer de Rosselló, de nou l’avinguda Diagonal, el carrer del Bruc, el carrer de Mallorca, el passeig de Gràcia, el carrer d’Aragó, el carrer de Calàbria, la Gran Via de les Corts Catalanes, el passeig de Sant Joan, la ronda de Sant Pere i finalitzarà a la plaça de Catalunya.
Totes aquestes vies quedaran tallades al trànsit durant el desenvolupament de la prova.
Transport públic
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informat que diverses línies d’autobús i tramvia modificaran el seu recorregut o veuran limitada la seva circulació durant el matí de diumenge.
Les línies afectades són les següents: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141 i les línies blava i vermella del Barcelona Bus Turístic.
Com a alternativa, es recomana l’ús del metro. En aquest sentit, es pot accedir a la zona de sortida dels corredors baixant a l’estació de Maria Cristina (L3).
