Alerta sanitària a alta mar
Vint-i-un dies en un vaixell infectat: així ha estat la travessia del creuer afectat pel brot d’hantavirus que arribarà a Tenerife aquest diumenge
El vaixell fondejarà aquest diumenge davant del port de Granadilla, a Santa Cruz de Tenerife, on es farà una nova avaluació mèdica dels passatgers abans de repatriar-los als seus respectius països d’origen
Verónica Pavés
A l’extrem sud de l’Argentina es congreguen cada dia milers de passatgers, científics, pescadors i comerciants per embarcar-se en grans vaixells en un sinuós viatge per les aigües gèlides de l’hemisferi sud. El passat 20 de març, des del concorregut port d’Ushuaia, una parella de neerlandesos jubilats (de 69 i 70 anys) va pujar al creuer de luxe MV Hondius, un gegantí vaixell de classe polar de l’empresa Oceanwide Expeditions, que prometia una aventura intrèpida per les illes més remotes del món per observar óssos polars, aus marines, morses i altres animals en el seu hàbitat natural, o simplement admirar els paisatges glacials de les zones més fredes del planeta. Res no els feia sospitar que aquell viatge, en què havien invertit gran part dels seus estalvis —el bitllet costava entre 8.000 i 25.000 euros—, seria l’últim, després d’haver-se contagiat amb una inusual soca d’hantavirus.
Vint-i-un dies després de salpar i després de la seva arribada avui al port de Granadilla, a Port de Granadilla, el MV Hondius deixarà de ser la presó de luxe on han conviscut gairebé 150 passatgers de 23 nacionalitats diferents, onze de fora de la Unió Europea, des que van llevar àncores a l’Argentina. El vaixell fondejarà avui diumenge prop d’aquest petit port canari i, des d’allí, s’evacuaran tots els passatgers a mesura que arribin a l’aeroport de Tenerife Sud els avions dels seus respectius països.
Els primers a ser evacuats dilluns seran els 14 espanyols que formen part del passatge. Ho faran en un avió militar que els traslladarà fins a l’Hospital Gómez Ulla, on se’ls practicaran les proves pertinents. Després, si continuen asimptomàtics, hauran de guardar una quarantena d’una durada encara indeterminada. En cas que algun país no es faci càrrec dels seus ciutadans, serà els Països Baixos qui assumiran l’operació de repatriació.
L’última travessia del matrimoni: de l’11 al 25 d’abril
El dia que tot es va truncar, el món estava més pendent de l’arribada recent de quatre astronautes que acabaven de tornar de la Lluna que no pas d’un vaixell al mig de l’Atlàntic. L’11 d’abril, l’home d’aquell matrimoni neerlandès, que cinc dies abans havia començat a tenir febre, mals de cap i diarrea, va morir dins del vaixell per insuficiència respiratòria severa. L’última aventura que havien viscut havien estat quatre mesos a Sud-amèrica.
Només un dia després que el metge del vaixell confirmés la seva mort, el capità de l’Hondius anunciava la notícia als passatgers assumint que, per la seva edat, havia estat “possiblement per causes naturals”.
La confusió de les primeres hores i la impossibilitat de fer proves clíniques específiques en alta mar van portar tant el capità com el metge del passatge a assumir erròniament que aquella mort no es devia a “una malaltia infecciosa”.
Van haver de passar dues setmanes per arribar al primer port disponible: el de l’illa de Santa Helena, una petita illa britànica —antigament utilitzada com a presó per la seva llunyania— situada a 1.950 quilòmetres de la costa d’Angola. El 24 d’abril, per primera vegada, la vídua i entre 23 i 28 passatgers més van poder desembarcar.
La dona, de 69 anys, va iniciar allà mateix els tràmits per ser repatriada als Països Baixos juntament amb el cos del seu marit, per poder vetllar-lo amb familiars i amics. A la petita illa, la vídua va començar a mostrar els primers símptomes gastrointestinals, tot i que res no feia sospitar el que passaria pocs dies després.
El 25 d’abril, la dona neerlandesa va viatjar, juntament amb el cadàver del seu espòs, fins a Sud-àfrica per fer escala a l’aeroport internacional O.R. Tambo de Johannesburg, des d’on havia d’agafar un altre avió fins a Amsterdam. Tanmateix, un cop dins del segon avió, de la companyia KLM, la dona va començar a trobar-se pitjor, fet que va obligar la tripulació a demanar-li que abandonés l’avió.
Després de desembarcar, la dona neerlandesa es va desmaiar a la terminal. Tot i ser traslladada a un centre sanitari, va morir l’endemà. L’hostessa que la va atendre “breument” durant aquell vol, segons la companyia, va començar a presentar símptomes lleus el 7 de maig, però finalment va donar negatiu en hantavirus. A l’avió hi viatjaven més de 300 persones, que seran contactades per les autoritats neerlandeses.
Es confirmen les sospites: dos casos més entre el 26 i el 28 d’abril
Mentrestant, al creuer, que havia tornat a navegar, un home adult de nacionalitat britànica es va presentar davant el metge del passatge amb febre, dificultat per respirar i símptomes de pneumònia. El mateix dia de la mort de la vídua, el 26 d’abril, el britànic va començar a empitjorar. El vaixell, que ja era a prop de l’illa d’Ascensió, va decidir atracar perquè el malalt pogués ser evacuat per via aèria fins a Sud-àfrica el 27 d’abril. Des de llavors i fins avui, l’home continua hospitalitzat a la Unitat de Cures Intensives d’un hospital de Johannesburg.
El centre hospitalari va aprofitar l’ingrés del britànic per fer les primeres proves. I mentre s’esperaven els resultats, el 28 d’abril una altra dona adulta alemanya va començar a sentir-se malament i a desenvolupar símptomes de pneumònia, empitjorant molt ràpidament. De fet, només quatre dies després, el 2 de maig, va morir sense que se’n coneguessin encara les causes concretes. El cadàver va romandre al vaixell fins que poguessin tornar a atracar. Aquell mateix dia, les proves dels laboratoris sud-africans van donar la clau: la infecció era per hantavirus, un patogen conegut des dels anys cinquanta i endèmic d’algunes zones de l’Argentina. Només dos dies després es va confirmar que la neerlandesa morta també estava infectada pel mateix virus.
Els resultats confirmaven així les pitjors sospites: hi havia un brot d’un virus perillós a bord del MV Hondius. Un virus que, tanmateix, poques vegades es transmet entre humans, cosa que genera incertesa, por i inquietud. La majoria de soques d’hantavirus es transmeten per contacte amb orina, excrements o saliva de rosegadors infectats, especialment en inhalar pols contaminada en espais tancats o mal ventilats. Dies després es va saber que la variant responsable del brot no era una qualsevol, sinó la variant dels Andes, l’única que ha demostrat capacitat de transmissió entre humans.
Què sabem de la variant dels Andes?
La variant dels Andes ha provocat diversos brots i més de 1.200 casos només a l’Argentina des que es va detectar el 1998. Va ser la primavera de 1996 quan, arran d’un augment de casos de síndrome pulmonar per hantavirus, es va descobrir aquesta forma inusual de contagi en 26 casos argentins i xilens. Tots estaven infectats amb la variant dels Andes.
Entre novembre de 2018 i febrer de 2019 es va produir un nou brot amb 34 casos confirmats i 11 morts. Es va constatar que la introducció del virus s’havia produït a través d’un reservori de rosegadors però que, posteriorment, van ser tres supercontagiadors que havien assistit a esdeveniments socials els qui el van disseminar. Això significa que aquesta soca no requereix necessàriament un contacte molt estret. Un estudi va corroborar que el virus es podia transmetre amb una taxa de 2,12; és a dir, cada persona podia contagiar-ne dues més. Això no implica necessàriament potencial pandèmic, però sí que demostra que es pot transmetre sense contacte íntim.
Quatre dies “atrapats” a Cap Verd: tres casos més des del 3 de maig
El 3 de maig el vaixell va fondejar a Cap Verd, on va romandre quatre dies i des d’on la notícia que havia mantingut en suspens els passatgers durant gairebé tres setmanes va saltar als mitjans. Aquell mateix dia, tres passatgers més van començar a presentar febre alta i símptomes gastrointestinals. Dos d’ells eren una dona alemanya de 65 anys i un home britànic de 56 anys, considerats “sospitosos” i amb símptomes lleus. El tercer era el metge del passatge, de 41 anys i nacionalitat neerlandesa, que començava a empitjorar. En aquell moment, el brot ja afectava set persones, de les quals tres havien mort.
El 5 de maig, l’Organització Mundial de la Salut va llançar una crida d’auxili a Espanya davant la negativa de Cap Verd a deixar atracar el vaixell. Després d’una llarga negociació amb el Govern espanyol, es va decidir que el vaixell es dirigís a les Canàries i que el metge en estat greu fos traslladat aquella mateixa nit a l’Hospital Universitari Nuestra Señora de Candelaria, l’únic de les illes amb habitacions d’aïllament. Tanmateix, la negativa del Govern de Canàries i la manca d’informació clínica van impedir el trasllat urgent.
Finalment, l’home no aterraria mai a Canàries perquè la millora del seu estat li va permetre viatjar l’endemà juntament amb la resta d’afectats als Països Baixos. Una llanxa ambulància els va recollir a les costes de Praia i els va traslladar en avió medicalitzat fins al seu país.
I ara què?
Després de rebre llum verda del Govern espanyol el 6 de maig, l’Hondius va salpar el 7 de maig cap al port de Granadilla, a Tenerife, on només tindrà permís per fondejar, a causa de la negativa del Govern canari a permetre-li atracar. Allà s’organitzarà un dispositiu d’emergència específic per repatriar progressivament els gairebé 150 passatgers que continuen a bord.
La secretària general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior, Virginia Barcones, va assenyalar dijous que els passatgers no abandonaran el vaixell fins que no hagin arribat els avions que els retornaran als seus països. Un cop desembarquin, els passatgers asimptomàtics seran traslladats amb un procés “àgil i ràpid de deu minuts” fins a l’aeroport amb mitjans de la naviliera, “però supervisats pel Govern”.
“Estaran absolutament aïllats de la població civil, en una zona completament aïllada i perimetrada; pujaran a vehicles aïllats i custodiats i arribaran a una zona de l’aeroport també completament aïllada; pujaran als avions i marxaran”, va recalcar.
També va recordar que totes les persones que participin en l’operatiu disposaran “de tots els equips de protecció necessaris per garantir la seva seguretat sota els estàndards més alts”.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"