Els 14 espanyols tindran habitacions individuals, sense visites i amb PCRs cada setmana
Segons el Ministeri de Sanitat, cap passatger ha manifestat oposició a la quarantena a l’Hospital Gómez Ulla, on seran ingressats a planta.
Nieves Salinas
L’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Carabanchel, Madrid, està a punt per rebre els 14 passatgers espanyols. Asimptomàtics de moment, seran ingressats en una planta aïllada i d’accés restringit, en habitacions individuals. Només si són positius aniran a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (UAAN), una joia de la sanitat espanyola. La quarantena, obligatòria i sense visites, serà revisable, segons Sanitat, tot i que la direcció del Gómez Ulla ha informat els sindicats del centre que s’estableix en 42 dies, que, segons marca l’OMS, és el període màxim d’incubació del virus. D’entrada, el primer període de restricció serà d’una setmana i després es reavaluarà cada situació en funció de l’evolució del passatger. Segons Sanitat, cap ha mostrat oposició a la quarantena.
Després de la reunió del Comitè de Seguretat sobre l’Hantavirus al Gómez Ulla, els sindicats van aportar una sèrie de dades sobre com serà aquesta estada, de la qual també ha parlat el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla.
La Comissió de Salut Pública, de la qual formen part totes les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ja ha aprovat, per unanimitat, el Protocol de gestió dels passatgers del creuer afectat per un brot d’hantavirus, acordat prèviament pel Comitè Tècnic del sistema d’alerta precoç i resposta ràpida (SIAPR), que defineix els criteris d’actuació per fer el seguiment de les persones que hagin estat al vaixell entre l’1 d’abril i el 10 de maig del 2026, així com el dels possibles contactes estrets de casos confirmats.
Un test quan arribin
Segons indica el document, quan arribin al centre, se’ls practicarà una prova PCR i una altra al cap de set dies. Durant el temps que duri la quarantena es durà a terme una vigilància activa que inclou el registre de la temperatura dues vegades al dia per detectar precoçment qualsevol símptoma compatible amb la infecció. A més, els creueristes s’hauran de mantenir en habitacions individuals i no podran rebre visites.
La quarantena dels pacients serà revisable. Sobre la durada d’aquest temps d’aïllament, el secretari d’Estat de Sanitat va avançar que no es contempla un període fix i que es "farà una reavaluació de la situació". "Els passatgers que hi ha al vaixell han traslladat la idea que són els primers interessats a portar a terme les recomanacions", va dir.
El que es farà amb els 13 creueristes i un membre de la tripulació espanyols "és una informació firmada amb els elements que tenen a veure, d’una banda, amb el trasllat i amb el viatge, i de l’altra, amb l’estada a l’Hospital Gómez Ulla: quines seran les condicions de la possibilitat d’anar o no anar pels passadissos, de tenir o no alguna visita, etcètera. Tots aquells elements relacionats amb el dia a dia i amb les normes que han de complir", va assenyalar Padilla, que va traslladar la bona disposició d’aquestes persones per complir el que s’ha estipulat.
Els espanyols seran atesos "per infermeres altament qualificades i preparades, tant civils com militars", segons van explicar les delegades del SATSE de Madrid a l’hospital.
