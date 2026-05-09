Esgotades les entrades per a l’acte a l’Estadi Olímpic
Jordi Ribalaygue
Les entrades gratuïtes per a la vigília que el papa Lleó XIV oficiarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el dimarts 9 de juny es van esgotar ahir en tan sols 20 minuts. L’arquebisbat de Barcelona va obrir l’opció a les 19.00 hores per aconseguir les localitats per a l’acte religiós més multitudinari que es que preveu durant la visita del Pontífex a la capital catalana. La majoria dels seients disponibles a la graderia del recinte de Montjuïc es van ocupar amb rapidesa.
S’estima que, quan les localitats s’han esgotat, hi havia entorn d’uns 2.000 internautes a l’espera per mirar d’aconseguir un seient en l’ofici que el Papa presidirà a Barcelona durant el seu viatge a Espanya. L’arquebisbat va oferir a internet uns 17.500 passis, entorn de la meitat dels que es concedeixen per a la vigília. La capacitat pot augmentar fins a 39.000 assistents en el cas que l’Ajuntament de Barcelona concedeixi grades supletòries per a l’esdeveniment. Després de completar-se l’aforament, a la mateixa web s’ha habilitat la possibilitat de registrar-se en una llista d’espera. Els que s’hi apuntin tindran ocasió d’accedir a l’acte de Montjuïc si altres assistents cancel·len la reserva.
