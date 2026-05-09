L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
Ferrocarrils de la Generalitat planeja transformar els accessos a les estacions de muntanya que gestiona, tancant al cotxe l’arribada a les instal·lacions de La Molina, Vallter 2000, Espot, Port Ainé i Boí Taüll. La meteorologia ha donat un respir aquest hivern, però ja fa anys que la falta de neu, junt amb la necessitat d’emprendre una actualització de les instal·lacions, ha deixat en perill aquestes estacions d’esquí catalanes. Després de fer-se’n càrrec, l’empresa ferroviària i turística està elaborant un pla estratègic que busca transformar-les en noves àrees turístiques de muntanya que atraguin visitants i generin activitat econòmica durant tot l’any.
L’activitat de les estacions de FGC és la principal font de riquesa per al Pirineu: aporta fins a un 12% del seu PIB, una dimensió que el Govern considera clau per mantenir la cohesió i la població en aquestes àrees. Ara es proposa portar a terme abundants inversions, basades en "una nova filosofia d’accés a les estacions", erigint en cada una diferents ofertes lúdiques. L’objectiu és crear més ocupació i aportar un 3% addicional a l’economia del Pirineu.
