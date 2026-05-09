L’evacuació depèn del fet que els avions de repatriació siguin a la pista aquesta nit
La previsió de mal temps obligarà el creuer a fondejar "dins del port" de Granadilla. Els passatgers seran desallotjats "des de la primera llum del sol" de demà.
Salvador Lachica
La previsió meteorològica ha imposat un nou calendari per evacuar els passatgers del creuer MV Hondius, que la matinada que ve té previst "fondejar dins" del port de Tenerife de Granadilla de Abona. Les condicions del mar i del vent, que començaran a empitjorar dilluns al migdia, obliguen a avançar l’operació i a concentrar-la en la "primera finestra d’oportunitat" que hi hagi disponible: "Des que es vegi la primera llum del sol diumenge fins que canviïn les condicions dilluns".
"Tot el dispositiu s’ha de portar a terme en un sol moviment i d’una manera ràpida: desembarcament en falues dels passatgers, trasllat en guaguas bombolla encapsulades i escortades a l’aeroport i embarcament als avions sense passar ni tan sols pel control de passaports, de manera que esperem que el nombre més gran d’avions possible estigui a la pista dissabte a la nit".
Aquest és el diagnòstic que va fer el viceconseller de Presidència i portaveu del Govern de les Canàries, Alfonso Cabello, després de les reunions amb una delegació de l’ambaixada dels Països Baixos; la presidenta del cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, i els alcaldes de Santa Cruz i de Granadilla.
El vaixell seguiria la ruta
L’escenari contrari també s’ha previst. Si el mar es complica gaire abans que tots els passatgers hagin abandonat el creuer, l’operació se suspendrà. "El creuer seguiria el camí fins als Països Baixos", va insistir Cabello. Alhora, també va remarcar que, si dilluns encara no s’ha completat el dispositiu, el vaixell haurà de continuar la ruta prevista i no es podrà tornar a intentar una operació semblant a la que s’ha planificat, ja que les condicions no milloraran fins a finals de maig.
La Unió Europea ja ha compromès una aeronau per traslladar passatgers de nou països comunitaris i de tres Estats extracomunitaris amb acords vigents. Mentrestant, també està previst que a la pista hi hagi avions dels Estats Units, Itàlia, els Països Baixos, el Regne Unit i Espanya. "La UE té prou capacitats per garantir que tots els passatgers, de 23 nacionalitats diferents puguin ser traslladats amb seguretat i sense posar en perill la salut pública", va assenyalar Cabello.
Tot aquest dispositiu confirma que el punt més delicat serà la coordinació aèria. El Govern de les Canàries insisteix que tots els països que hi estan implicats, o l’Estat si cal, han de garantir que les aeronaus estaran disponibles entre dissabte a la nit i diumenge al matí. Sense aquesta condició, l’evacuació no es podrà engegar.
Respecte al cadàver d’una de les persones mortes a conseqüència del brot, les autoritats dels Països Baixos i Sanitat Exterior han confirmat que es mantindrà a bord del creuer durant el trajecte previst fins al port neerlandès.
A més, l’Audiència Nacional va rebutjar paralitzar l’arribada a les Canàries del vaixell després que l’organització Iustitia Europa sol·licités suspendre de manera immediata i total l’operació d’atracada, desembarcament, trasllat, repatriació i manipulació de passatgers, tripulació, equipatges, residus o materials procedents del creuer.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar
- Dones referents que obren camí
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"