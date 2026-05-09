Localitzada la sud-africana que va passar per BCN
Nieves Salinas
La viatgera sud-africana que va estar exposada a l’hantavirus i que després va passar una setmana a Barcelona ha sigut finalment identificada i no presenta cap símptoma, cosa que fa que per ara sigui considerada un contacte i no un cas sospitós. La dona va passar la seva estada sola en un hotel de la ciutat i no va mantenir contactes estrets, cosa que, segons Sanitat, fa innecessari rastrejar els seus contactes a la ciutat. La viatgera és ara a Sud-àfrica completament asimptomàtica. El Govern havia convocat ahir a la tarda una primera reunió de seguiment del cas de la qual va informar al migdia el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla. En la trobada es va exposar la informació als consellers de Presidència i Salut, Albert Dalmau i Olga Pané, i es van activar els protocols per malalties contagioses.
Segons va informar ahir el Departament de Salut, s’estava investigant el cas i el que se sabia, fins ara, era que la dona ja havia tornat al seu país. Tampoc es tenia constància que hagués estat en un centre sanitari català, de manera que la possibilitat que s’hagués contagiat era llunyana, ja que aquesta variant de l’hantavirus, l’única que es contagia entre persones, únicament es propaga quan una persona és simptomàtica.
La viatgera sud-africana és una passatgera del vol Johannesburg-Amsterdam al qual va pujar la pacient neerlandesa que va morir poc després. A l’holandesa li van denegar el viatge pel seu estat de salut, la van fer baixar de l’avió en què va embarcar i la van derivar a l’hospital. No obstant, va estar una estona asseguda a l’avió al costat d’altres passatgers, entre ells la sud-africana i una altra passatgera alacantina. En el mateix vol hi anava l’hostessa que va presentar símptomes compatibles amb l’hantavirus però que ahir es va descartar que hagués resultat infectada.
