El PP i el PSOE suspenen un dia la campanya electoral / Francisco J. Olmo - Europa Press

VICTORIA FLORES

Sevilla

La notícia de la mort dels dos guàrdies civils a Huelva va impactar de ple en l’activitat política d’Andalusia. Algunes formacions, com el PP i el PSOE, van decidir suspendre els seus actes en ple equador de la campanya. El president de la Junta, Juanma Moreno,va decretar per avui dol oficial. L’equip del president andalús va ser el primer a anunciar la decisió de cancel·lar els seus actes. Moreno, que va traslladar el condol als familiars de les víctimes, va assegurar: "Hi ha d’haver més mitjans per combatre el problema en el qual s’ha convertit el narcotràfic". Pedro Sánchez, que es va mostrar "consternat" i va enviar a través de les xarxes "tot" el seu "afecte i suport als seus familiars, companys i éssers estimats en aquests moments tan durs", va ajornar el míting que tenia previst fer avui a La Línea de la Concepción (Cadis) a diumenge. De fet, el PSOE va suspendre tots els seus actes de campanya d’ahir i avui a les vuit províncies andaluses "en senyal de dol". Montero assistirà avui al funeral dels agents "en senyal de respecte, suport i acompanyament a les famílies i éssers estimats" dels finats, segons va informar el partit. Per la seva banda, el portaveu de Por Andalucía, Antonio Maíllo, es va manifestar també a les xarxes socials. El dirigent d’Izquierda Unida va lamentar la mort dels agents mentre lluitaven contra "aquesta xacra delictiva del narcotràfic".

