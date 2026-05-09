Reconstruir el pacte democràtic
La sostenibilitat del projecte europeu depèn de la seva capacitat de traduir els objectius fundacionals en nous acords, al convertir-los en polítiques públiques efectives i en una nova fiscalitat justa que les sustenti.
Fundació Catalunya Europa
Europa afronta avui el repte de reforçar el seu sistema institucional i d’actualitzar el pacte que ha configurat el model econòmic, polític i social del nostre país els darrers 40 anys.
El pacte que ha vinculat democràcia, benestar i seguretat com a parts d’un mateix projecte polític està en risc: la pau i la seguretat per a la ciutadania europea, un model de benestar orientat a reduir les desigualtats, i una democràcia basada en el pluralisme i l’Estat de dret.
El moment actual exigeix recuperar i actualitzar l’alineació entre aquests tres eixos, responent al malestar social que la ciutadania expressa, amb noves eines i polítiques.
En l’àmbit extern, la guerra i la inestabilitat geopolítica conviden a repensar i reforçar el paper d’Europa com a espai de pau, estabilitat i protecció democràtica. En l’àmbit intern, l’augment de les desigualtats i la percepció de pèrdua de control erosionen la legitimitat de les institucions democràtiques.
En aquest context, l’auge de la ultradreta no pot ser analitzat com un fenomen exogen. Articula políticament el malestar i assenyala adversaris i culpables. Una part rellevant del seu suport no expressa un rebuig abstracte a la democràcia, sinó una desafecció concreta envers el seu rendiment.
Davant d’aquest escenari, la resposta ha de combinar capacitat discursiva amb acció política efectiva. Requereix refer el vincle entre valors i polítiques públiques, amb una mirada adaptada a les transformacions del segle XXI, on les grans corporacions intenten imposar les seves condicions i regles.
La sostenibilitat del projecte europeu depèn de la seva capacitat de traduir els objectius fundacionals en nous pactes, a convertir-los en polítiques públiques efectives i en una nova fiscalitat realment justa que les sustenti: accés a habitatge, treball i serveis públics de qualitat, transicions ecològiques equitatives i seguretat entesa en un sentit ampli.
Aquest procés ha de desplegar-se de manera decisiva i també des de baix. Pasqual Maragall va insistir al llarg de tota la seva trajectòria que Europa es construeix des de la proximitat. També avui, la legitimitat del projecte europeu es juga en la seva capacitat de fer-se present en la vida quotidiana i en els espais de govern més propers a la ciutadania.
Cal una aliança estratègica entre actors democràtics que vagi més enllà de la contenció i se centri en la reconstrucció. Es tracta de preservar les institucions i, alhora, reforçar els pactes que els donen sentit.
L’odi s’organitza. Ho fa amb persistència i intenció. La democràcia europea, vinculada als valors compartits i diligent per donar respostes polítiques i materials, és el principal instrument per fer-hi front.
La Fundació Catalunya Europa contribueix activament a aquest objectiu i, conjuntament amb tots els qui en formen part, reafirma el seu compromís europeista en diàleg amb la ciutadania, les institucions i els actors implicats en la construcció d’una Europa més justa, més propera i més efectiva.
Aquest Dia d’Europa 2026 és una oportunitat per renovar aquest compromís i projectar-lo cap al futur.
