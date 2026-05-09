Els residus industrials perillosos amaguen materials valuosos per a la joguina, el calçat i el tèxtil
Investigadors de la Universitat d’Alacant recuperen coure i crom d’aigües residuals i els transformen en noves matèries primeres
Els residus industrials no són només un problema ambiental: també poden contenir materials capaços de tornar a entrar en la cadena productiva. Això és el que han demostrat investigadors de la Universitat d’Alacant (UA), que han aconseguit convertir elements químics presents en aigües residuals industrials i considerats perillosos en matèries primeres secundàries útils per a sectors com la joguina, el calçat, el tèxtil, el metall o la ceràmica.
El treball l’ha desenvolupat el Grup d’Investigació en Electrocatàlisi i Electroquímica de Polímers (GEPE), que ha creat un mètode electroquímic capaç de recuperar fins al 90% del crom present en aigües residuals industrials complexes. Aquest crom es transforma en un sòlid d’alta puresa i caràcter cristal·lí, amb valor per a noves aplicacions industrials. Els investigadors també han recuperat coure metàl·lic i òxid de crom, materials que fins ara formaven part de residus potencialment contaminants.
De residu perillós a recurs per a la indústria
Segons els responsables del projecte, els resultats «han superat les previsions inicials, assolint la recuperació d’importants quantitats de coure metàl·lic i òxid de crom a partir de residus industrials complexos». Aquests materials recuperats ja s’han provat en usos reals com a pigments ceràmics, additius per a plàstics, fertilitzants i recobriments tèxtils amb propietats antimicrobianes, és a dir, capaços de frenar el creixement de bacteris, virus, fongs i paràsits.
La recerca també ha permès crear demostradors industrials, com components de joguines, tèxtils tècnics i rajoles ceràmiques. Aquests exemples mostren que el procés no es queda només al laboratori, sinó que pot tenir recorregut en el mercat. La UA defensa que el projecte és un avanç cap a models productius més sostenibles i demostra que la col·laboració entre centres de recerca, instituts tecnològics i empreses pot transformar residus perillosos en oportunitats d’alt valor afegit.
El projecte Remetaliza és finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) i hi participen l’Institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci (AIJU), l’institut tecnològic Aidimme i les empreses Acteco, Estampados Prato i Colortec. Per part de la Universitat d’Alacant, hi han intervingut la catedràtica Emilia Morallón, el professor Raúl Berenguer Betrián, investigador principal, i la investigadora Paula Pérez Díaz, tots vinculats al GEPE.
Una de les aplicacions més destacades és en el sector tèxtil. En col·laboració amb el GIITEX Research Team del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera de la Universitat Politècnica de València, s’ha validat l’ús del coure recuperat en processos de funcionalització tèxtil. El resultat són teixits amb una elevada protecció antimicrobiana i una protecció moderada davant la radiació ultraviolada, amb possible aplicació en productes tèxtils de més valor afegit.
Els investigadors asseguren que aquests avenços situen el GEPE com «un referent en el desenvolupament de tecnologies electroquímiques aplicades a la valorització de residus industrials i a la transició cap a models productius basats en l’economia circular». El grup, creat el 1994, forma part del Departament de Química Física i de l’Institut Universitari de Materials d’Alacant (IUMA), i treballa en àmbits com l’electroquímica mediambiental, l’energia, els biosensors i els materials amb aplicacions tecnològiques.
La descoberta deixa un missatge clar: part del que avui es tracta com a residu industrial perillós pot convertir-se en una font de materials per a noves indústries. El repte és fer-ho amb garanties ambientals, escala productiva i capacitat de transferència real al teixit empresarial. En un context de pressió sobre els recursos i necessitat de reduir deixalles, recuperar coure i crom de les aigües residuals pot ser una via per avançar cap a una economia circular més efectiva.
