Visita a la base Vilanova
Rodalies doblarà les seves ‘vies de reparació’ abans del 2030 per accelerar el manteniment dels trens
El pla de Renfe passa per ampliar tres instal·lacions ja existents i construir-ne tres més de repartides pel territori per accelerar els treballs de reparacions ràpides
Renfe inverteix 100 milions en noves instal·lacions a Catalunya per reduir un 30% el temps que els seus trens estan immobilitzats
Peces mal col·locades i problemes en les proves, raons del retard en l’entrega dels nous trens de Rodalies d’Alstom
Pau Lizana Manuel
Renfe pretén accelerar els processos de manteniment dels trens de Rodalies ampliant la xarxa de tallers que té ara desplegats per Catalunya. En concret, l’operadora ferroviària, mitjançant el seu Pla de Tallers, té pensat guanyar fins a 29 vies on elevar i reparar el seu material rodador d’aquí al 2030 –de les 22 existents fins a les 51–. S’aconseguirà mitjançant l’ampliació d’alguns dels seus set tallers ja existents –als quals es poden sumar tres centres més destinats íntegrament a mercaderies– i amb la construcció de noves instal·lacions a Manresa, Sant Celoni i Granollers que haurien d’estar a punt en els pròxims quatre anys. La idea és que els trens que necessitin manteniment correctiu –aquest que provoquen els actes vandàlics, les avaries o els accidents– puguin rebre’l allà on passi la incidència per minimitzar el temps que passen viatjant fins al punt on poden ser reparats.
Fins ara, les bases de manteniment que podien portar a terme aquests treballs es trobaven a Sant Andreu Comtal, Mataró, Montcada i Reixac, Cornellà, Vilanova i Ripoll, que sumen en total 22 vies de reparació de trens. Per evitar que tots els trens passin sí o sí per algunes d’aquestes estacions, gran part d’aquesta tasca recau sobre l’Atenció Tècnica en Línia (ATL): grups de mecànics que es desplacen per tota la xarxa allà on es produeixen incidències per portar a terme les primeres reparacions sobre el terreny.
En els últims anys, s’han reforçat alguns d’aquests equips i un d’ells s’ha integrat al Centre de Gestió Operativa (CGO) de Rodalies, a l’estació del Clot, per poder atendre les incidències des del primer moment. Això ha permès que només el 36,5% de les intervencions realitzades als tallers de Renfe hagin sigut correctives.
La resta de les 6.970 actuacions, empreses pels 646 treballadors que Renfe reparteix en les seves bases de manteniment de Catalunya, han sigut revisions bàsicament preventives, és a dir, programades. Els trens de Rodalies passen una vegada al mes per boxs, on es queden entre un i quatre dies, per comprovar que elements de seguretat, de frenada i de confort estan al dia.
A més, aproximadament cada vuit anys, tot el material rodador passa pel que es coneix com a «manteniment de segon nivell». Es tracta d’una revisió molt més profunda que requereix entre 30 i 35 dies de treballs i que implica el desmantellament complet del tren. Els vagons es desmunten, fins a deixar-los en poc més que una carcassa de fusta i alumini, i tots els components –des dels seients fins als focus, passant per portes, rodes o baixos– es revisen i, si és necessari, s’actualitzen.
Aquests manteniments a fons només poden realitzar-se en el que en l’argot ferroviari es coneix com a ‘Bases de Manteniment Integral’ (BMI), que compten amb instal·lacions específiques per a aquesta operació. A tot Espanya només hi ha quatre d’aquests complexos. Es troben a Màlaga, Madrid, Valladolid i, el de referència a Catalunya, Vilanova i la Geltrú.
Vilanova, referència dels 452
Renfe ha obert la porta d’aquest últim taller als mitjans aquest divendres, on ha aprofitat per explicar com avança l’ampliació d’aquestes instal·lacions. És aquí on tindran la seva base de referència els 72 trens de la sèrie 452 que Alstom ha d’entregar Rodalies –els altres 38 trens més que rebrà la xarxa catalana són de CAF i donaran servei a la xarxa de Regionals–. Per aquesta raó, per a principis de l’any que ve, l’espai de proves que hi ha ara mateix a Vilanova haurà de passar de 80 a 100 metres i, ja més endavant, les instal·lacions es dotaran amb tres noves posicions de manteniment per fer front a l’increment de trens.
Malgrat que l’entrega dels trens, tal com va avançar EL PERIÓDICO, avança amb retard, el compromís de l’empresa és entregar-ne per a finals d’aquest any unes 16 unitats. Per això, i preveient que els trens arribaran abans que s’acabin les obres a Vilanova, Renfe ja està adaptant algunes de les seves instal·lacions per poder dur a terme les revisions mensuals a què seran sotmesos els vagons. El manteniment d’aquests nous trens, per exemple, requereix plataformes més altes, ja que part dels equips més delicats són a la part superior dels vagons.
A més, la base de Vilanova ja està formant un equip d’ATL de cinc persones perquè la seva funció sigui únicament monitoritzar aquests nous trens i desplaçar-se allà on sigui necessari quan algun dels seus més de 20.000 sensors indiqui que es necessita alguna actuació. «Podrem saber fins i tot quant líquid eixugaparabrises els queda en qualsevol moment», detallen fonts de Renfe.
Més tallers
Més enllà de Vilanova i la Geltrú i del reforç dels ATL, l’acceleració dels treballs de manteniment passa necessàriament per l’ampliació i la creació d’altres tallers. A Catalunya, una cosa així no passa des de fa més de 40 anys. Per això, el nou pla de tallers de la companyia preveu una inversió total de 163,7 milions d’euros.
La inversió permetrà que els tallers de Sant Andreu passin de cinc a 10 llocs de manteniment; que Ripoll creixi d’un a quatre i que Vilanova s’ampliï de sis a nou. A més, a Manresa es crearan tallers amb sis vies de manteniment, a Granollers, un altre amb vuit, i a Sant Celoni, un últim amb quatre.
Més enllà d’aquesta data, també estan avançant els estudis per ampliar les instal·lacions de Mataró i crear nous tallers a Blanes, Sant Feliu de Buixalleu i Sant Vicenç de Calders. Si aquests projectes es materialitzen, necessitarien una inversió addicional de 150 milions d’euros.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera
- Quatre locals precintats i sis detencions en controls policials a establiments d’oci i restauració de Blanes en tres anys
- La DGT sorprèn: així seran les noves matrícules que revolucionaran les carreteres el 2026
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Carta d'una lectora: "L'Ajuntament ho ha tornat a fer. S'ha prostituït al món de les bicicletes"
- Dones referents que obren camí