Rodalies torna a ser de pagament al recuperar el 96% del servei
Els usuaris hauran de tornar a comprar els bons després de tres mesos que han deixat un forat de més de 50 milions a les arques de Renfe.
Pau Lizana Manuel
El torns a les estacions de Rodalies tornaran a tancar el pas als passatgers que no hagin pagat els seus bitllets aquest dissabte. Ja no valdran els abonaments gratuïts de 10 viatges i multipersonals que des del 24 de gener estaven disponibles a les màquines d’autovenda i taquilles de Renfe de tot Catalunya. Els usuaris hauran de disposar d’un bitllet al preu que havien estat pagant des d’abans de l’accident de Gelida que va posar potes enlaire tot el sistema ferroviari català i va desencadenar una de les pitjors crisis de la història de Rodalies.
Així ho van decidir totes les institucions implicades en la tarifació de la xarxa de trens catalana –el Departament de Territori, Renfe i el Ministeri de Transports– la setmana passada. Ho van anunciar des del túnel de Rubí, que havia reobert 24 hores abans, el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. El número dos d’Óscar Puente va posar una primera xifra al cost de no cobrar pels viatges durant gairebé tres mesos: "Més de 50 milions d’euros".
La motivació per tornar a posar preu a Rodalies no respon a la dificultat per assumir el cost de la mesura, que recau directament sobre Renfe, sinó perquè el sistema ha recuperat el 96% del servei, i el 90% del passatge que es va perdre després de l’accident ha tornat a pujar als trens. Només al març, segons els informes de puntualitat de l’operadora ferroviària, el servei va recuperar dos milions de viatgers i es va acostar als nivells de demanda de l’any passat. La consellera Paneque, de fet, va donar per normalitzades totes les línies excepte l’R2 Sud aquest dilluns passat.
"Millora progressiva"
Que la consellera parlés de "normalitat" no és fútil. Fins aquell moment, només havia recuperat el concepte en comptades ocasions i només per expressar el compromís del Govern de no tornar a cobrar pel servei de Rodalies fins que la situació fos de "normalitat sostinguda". Després d’un primer anunci a les xarxes socials, la consellera es va reafirmar durant la seva intervenció setmanal després del Consell Executiu. "Estem entrant en una etapa de millora progressiva del sistema", va esgrimir Paneque per defensar que el servei torni a ser de pagament. "El que ens demanen les plataformes és que millorem el sistema, no que sigui gratis", va afegir la consellera.
No obstant, la notícia del retorn al cobrament no ha caigut bé en la immensa majoria de les associacions d’usuaris, que tota la setmana han estat denunciant que la conselleria ha volgut llançar una imatge de normalitat prematurament. "La realitat és que la fiabilitat del servei encara està lluny del que hauria de ser", van qüestionar els portaveus de Dignitat a les Vies, el dia en què es va anunciar que s’acabava la mesura.
51 vies de reparació
Renfe pretén accelerar els processos de manteniment dels trens de Rodalies ampliant la xarxa de tallers que té ara desplegats per Catalunya. En concret, l’operadora ferroviària, mitjançant el seu pla de tallers, té pensat guanyar fins a 29 vies on elevar i reparar el seu material rodador d’aquí al 2030 –de les 22 existents fins a les 51–. S’aconseguirà mitjançant l’ampliació d’alguns dels seus set tallers ja existents – als quals es poden sumar tres centres més destinats íntegrament a mercaderies– i amb la construcció de noves instal·lacions a Manresa, Sant Celoni i Granollers que haurien d’estar a punt en els pròxims quatre anys. La idea és que els trens que necessitin manteniment correctiu puguin rebre’l allà on es produeixi la incidència.
