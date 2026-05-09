Crisi sanitària
La veïna de Barcelona exposada a l’hantavirus ingressa a l’Hospital Clínic i segueix asimptomàtica
Els resultats de la primera PCR que se li realitzarà tot just arribar es coneixeran al cap de 24 hores
Jordi Grífol
La veïna de Barcelona exposada a l’hantavirus està sent traslladada a l’Hospital Clínic i és asimptomàtica, segons ha explicat el director assistencial de l’hospital, Toni Castells, en una atenció als mitjans de comunicació. La dona serà aïllada en una habitació i estarà en observació, considerada de moment un contacte i no una pacient. La dona, igual que l’alacantina també confinada, va estar exposada al virus perquè en un avió es van asseure a prop de la dona neerlandesa que acompanyava les restes mortals del seu marit, considerat el pacient zero del brot registrat al creuer MV Hondius». La dona va ser obligada a baixar de l’avió a causa del seu estat de salut, va ser ingressada en un hospital i l’endemà va morir.
Tot just arribar al Clínic, la dona serà examinada per confirmar que sigui asimptomàtica i se li realitzarà una PCR en sang i saliva. Els resultats de la primera PCR, ha declarat Castells, es coneixeran unes 24 hores després. Si la prova és negativa, el protocol contempla que se li torni a realitzar una segona prova al cap de set dies.
