Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: "No són els que tothom creu"
Tots els llocs destaquen per la seva baixa incidència en delictes
Patricia López Avilés
La seguretat ciutadana a Barcelona s'ha convertit en una preocupació central que domina el debat públic espanyol.
De fet, segons dades del baròmetre de Barcelona, els ciutadans consideren que la inseguretat és el segon problema més greu de la ciutat (23,1%), només superat per l'habitatge (29,9%).
A més, com indica el balanç de criminalitat del tercer trimestre del 2025, Barcelona és la segona ciutat espanyola amb una taxa de criminalitat més alta, superada només per Madrid.
Un descens de la delinqüència
Tanmateix, el que és cert és que, a la capital catalana, la delinqüència ha descendit un 3,2% respecte al mateix període del 2024.
A més, hi ha alguns barris que són més segurs que altres. De fet, com indica Marc Guirado, expert immobiliari, "existeixen, i no són els que tothom creu".
Hi ha cinc barriades que Guirado destaca entre les altres per la seva seguretat:
5. Sant Gervasi-Galvany
En el top 5 hi ha Sant Gervasi-Galvany, que, com indica, té un "ambient tranquil, molt familiar i una sensació molt alta de seguretat".
Es tracta d'un barri i nucli històric dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi, a la zona alta de Barcelona. És conegut pel seu ambient burgès, zones verdes i història com a antic municipi independent. A més, passejant-hi es poden veure els seus carrers senyorials i districtes i col·legis de luxe.
4. Sant Gervasi-la Bonanova
En el quart lloc, l'expert destaca Sant Gervasi-la Bonanova pels seus "carrers amples, ambient familiar i col·legis". Actualment, és un dels barris més prestigiosos de Barcelona, i també se situa a la zona alta.
A causa de les seves diferents opcions de propietats, és una de les zones més importants per comprar cases i pisos, tot i que també és de les més cares, amb un preu de 6.358 euros el metre quadrat.
El barri es va fer conegut perquè era on vivia la burgesia catalana, i els seus edificis es convertien en cases que passaven de generació en generació, residències d'estiu, convents i col·legis religiosos.
3. Pedralbes
El tercer barri és Pedralbes, que l'expert immobiliari menciona per les seves "zones àmplies, molta vigilància i molt poc moviment".
Situat al districte de Les Corts, el seu topònim prové de "Petras albas" o pedres blanques, en referència al color clar de la roca que es troba de manera abundant en aquesta zona.
És una zona residencial ubicada també a la zona alta de la capital catalana, i té una forta presència de centres escolars i universitats prestigioses. Les zones verdes del barri el converteixen en un lloc ideal per passejar i fugir del tràfec del centre barceloní.
A més, la reina Elisenda de Montcada, quarta esposa de Jaume II, va escollir el lloc per fundar-hi, el 1327, un monestir de clarisses, l'actual Monestir de Pedralbes, que es considera una de les joies del gòtic català.
2. Les Tres Torres
En segon lloc hi ha Les Tres Torres, gràcies al fet de ser un lloc "residencial premium amb carrers molt cuidats", segons Guirado.
Situat dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi, és oficialment el barri més ric de Barcelona, amb una renda per capita de 61.972,7 euros anuals.
I és que Les Tres Torres es caracteritza des dels seus inicis per ser un barri associat a la burgesia catalana. Inicialment, era una zona de cases unifamiliars burgeses amb jardí, amb alguns nuclis de cases de treballadors que van ser substituïdes en gran part per blocs aïllats d'habitatges de luxe.
1. Sarrià
Finalment, l'expert ha situat Sarrià com el barri més segur de tots. De fet, el defineix com un lloc "tranquil, familiar i amb una incidència molt baixa".
La barriada s'ubica al districte de Sarrià-Sant Gervasi i és un dels barris amb més edificis modernistes i més zones verdes de Barcelona. A més, encara conserva l'aspecte de poble que impregna les seves places, carrerons i botigues.
