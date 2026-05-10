Espanya es crema: el país lidera la destrucció forestal de la UE en l’any dels megaincendis
Els incendis del 2025 han deixat més de 401.000 hectàrees cremades a Espanya i confirmen que apagar el foc ja no és suficient
La desforestació que més amenaça ara mateix Espanya no és només la tala d’arbres. És la pèrdua accelerada de bosc, matollar, pastures i sòls vius per culpa dels incendis forestals extrems. El 2025 ha estat l’avís més dur: la Unió Europea va registrar la pitjor temporada d’incendis des que l’European Forest Fire Information System —EFFIS— en fa seguiment, amb 1.079.538 hectàrees cremades dins la UE. Si s’inclouen tots els territoris monitorats per l’EFFIS a Europa, el Pròxim Orient i el nord d’Àfrica, la xifra puja fins a 2.242.195 hectàrees.
No es tracta d’un episodi aïllat. El Centre Comú de Recerca —JRC— de la Comissió Europea constata que la temporada de foc va començar molt aviat, amb més de 100.000 hectàrees cremades a la UE abans d’acabar el març, es va intensificar a partir del juny i va tocar sostre a l’agost, en plena onada de calor. En total, l’EFFIS va cartografiar 7.783 incendis en 25 dels 27 estats membres; només Luxemburg i Malta van quedar sense superfície cremada.
La causa no és una sola mà amb un misto. Darrere dels megaincendis hi ha una combinació explosiva: canvi climàtic, onades de calor, sequeres, vegetació més seca, més continuïtat de combustible al bosc i abandonament rural. Els experts consultats pel Science Media Centre España apunten que, quan es coneix l’origen, prop del 90% dels incendis tenen ignició humana; entre el 2019 i el 2023, un 68% van ser accidentals —cremes agrícoles, burilles, barbacoes o altres negligències— i un 24% intencionats.
El benefici directe no sempre existeix ni es pot atribuir sense investigació judicial. En molts casos, no hi ha cap guany: hi ha imprudència, desconeixement o negligència. En altres, pot haver-hi interessos locals o actes deliberats, però l’informe europeu no acredita una trama econòmica única al darrere. El gran “benefici” que ha preparat el desastre és indirecte: deixar de gestionar el territori resulta més barat a curt termini, però converteix muntanyes, finques abandonades i antics espais de pastura en un continu de biomassa seca preparada per cremar.
Europa empitjora i Espanya queda al capdavant del rànquing
La radiografia europea és alarmant. El 2025, la superfície cremada a la UE gairebé va doblar la mitjana del període 2006-2024. A més, el foc ja no és només un problema d’estiu ni només del sud: el JRC alerta d’un inici més precoç de la temporada, d’onades de calor més freqüents i intenses i d’incendis que arriben a latituds més altes que abans.
La pèrdua també afecta espais protegits. La Xarxa Natura 2000 va concentrar aproximadament el 39% de la superfície cremada a la Unió Europea, amb 424.023 hectàrees afectades. Això vol dir que el foc no només crema arbres: destrueix hàbitats, fragmenta ecosistemes, empobreix sòls, mata fauna, facilita l’erosió i redueix la capacitat dels boscos per absorbir carboni.
En aquest mapa, Espanya queda com la zona zero de la crisi dins la UE. Les estimacions de l’EFFIS situen el país en el primer lloc del rànquing europeu per superfície cremada el 2025, amb prop de 401.000 hectàrees, per davant de Portugal, amb unes 284.000, i Romania, amb unes 134.000. En nombre absolut d’incendis, Itàlia va encapçalar la llista amb 1.910 focs, seguida d’Espanya, amb 1.359, i França, amb 1.312.
La posició d’Espanya s’explica sobretot pel que va passar a l’oest de la península Ibèrica. Durant les tres primeres setmanes d’agost, una onada de calor prolongada va activar 22 grans incendis gairebé simultanis a Espanya i Portugal, que van cremar 460.585 hectàrees, el 43% de tota la superfície cremada a la UE aquell any. Galícia i Castella i Lleó van patir alguns dels episodis més greus, amb focs que van superar la barrera de les 10.000 hectàrees.
Els experts alerten que el problema no és tenir pocs avions o pocs bombers. És pensar que el foc es resoldrà només amb extinció. Víctor Resco de Dios, professor d’Enginyeria Forestal i Canvi Global a la Universitat de Lleida i investigador d’Agrotecnio, avisa que l’augment del combustible vegetal i el canvi climàtic estan portant a una era de focs que ja no es poden apagar amb els mètodes habituals. També subratlla que a Espanya gairebé la meitat de la superfície cremada va ser matollar, i que la dada desmunta el mite que eucaliptus i pins expliquin per si sols el desastre.
Què passarà si no es canvia el model
El risc és que el 2025 deixi de ser una excepció i es converteixi en una mostra del futur. El servei climàtic Copernicus recorda que l’IPCC preveu un augment del risc d’incendi a totes les regions d’Europa, especialment al sud i al Mediterrani, i que poden aparèixer noves zones propenses al foc a l’oest, el centre i el nord del continent.
Altres estudis projecten que, durant el segle XXI, la superfície cremada augmentarà en totes les regions europees, amb els increments més grans i els danys absoluts més elevats a la zona mediterrània en els escenaris climàtics més severs. També s’ha estimat que el sud d’Europa podria arribar a multiplicar per deu la probabilitat anual de patir incendis catastròfics en un escenari climàtic moderat.
Les conseqüències són directes: més pèrdua de biodiversitat, més fum i pitjor qualitat de l’aire, més emissions de CO₂, més pobles vulnerables, més evacuacions, més danys a conreus, ramaderia i infraestructures, i més risc que el sòl cremat no es recuperi bé. Quan el bosc crema de manera recurrent, perd estructura, capacitat de retenir aigua i protecció contra l’erosió. La desforestació per foc no acaba quan s’apaguen les flames: continua durant anys en forma de sòls degradats, torrents més violents i paisatges més pobres.
Què pot fer la ciutadania de manera urgent
La responsabilitat principal és de les administracions, perquè cal gestió forestal, ramaderia extensiva, mosaics agraris, franges de protecció, prevenció real, urbanisme segur i adaptació climàtica. Però els ciutadans també poden reduir el risc de manera immediata:
- No encendre foc ni fer barbacoes en zones forestals o pròximes al bosc fora dels espais autoritzats.
- No llençar burilles, vidres, petards ni restes inflamables al medi natural.
- Evitar feines amb eines que generin espurnes en dies de calor, vent o risc extrem.
- Respectar tancaments d’accessos, avisos de Protecció Civil i restriccions municipals.
- Mantenir netes les franges al voltant de cases, masies i urbanitzacions.
- Avisar ràpidament al 112 si es veu fum o una columna sospitosa.
- No acostar-se a un incendi per gravar imatges: col·lapsa vies i posa en risc els equips d’emergència.
- Consumir i donar suport a productes locals vinculats a la gestió del territori, com la ramaderia extensiva o l’aprofitament forestal sostenible.
El missatge de fons és clar: Espanya lidera la superfície cremada de la UE perquè concentra el pitjor còctel possible: calor extrema, sequera, vent, acumulació de combustible vegetal i dècades d’abandonament del territori. Sense una política que tracti el bosc com una infraestructura vital, els megaincendis deixaran de ser una notícia excepcional i passaran a ser una amenaça recurrent.
