Al Vaticà
La causa de beatificació de Gaudí estudia com a possible miracle la curació d’un nadó català el 2023: «Ja està en estudi»
El religiós veneçolà Reniel Ali Ramírez Herrera, postulador de la causa a Roma, veu «poc probable» que la decisió sobre l’arquitecte de Déu sigui anunciada durant el pròxim viatge del Papa a Espanya i la situa a finals d’any
Irene Savio
Al religiós Reniel Ali Ramírez Herrera li toca una d’aquestes tasques improbables que semblen sortides d’una altra època: tirar endavant la causa de beatificació d’Antoni Gaudí. Té 33 anys, és veneçolà, de San Cristóbal, poeta i parla des de Roma amb una barreja de prudència burocràtica i entusiasme contingut. El 14 d’abril del 2025 Gaudí va ser declarat «venerable» pel papa Francesc i, des d’aleshores, la maquinària de la beatificació de l’«arquitecte de Déu» va entrar en una altra velocitat. Ara tot gira al voltant d’un possible miracle, condició sine qua non perquè l’Església catòlica finalment declari beat el candidat.
«El miracle ja està en estudi», diu, en entrevista amb aquest diari. Però de seguida posa límits. «No és que es pugui dir molt perquè estem encara en aquella fase», afegeix. Tot i així, deixa entreveure una història que sembla escrita per alimentar l’imaginari al voltant de l’arquitecte de la basílica de la Sagrada Família: una família catalana vinculada a Gaudí, tractaments mèdics a Holanda i Alemanya, i finalment Barcelona. Ells serien –o més ben dit, el seu fill– l’origen del presumpte miracle: «Es tracta d’un nen, un nounat. És una història molt particular».
La causa finalment no es fonamenta en els dos miracles (la curació d’un maluc i d’un problema de la vista) que els promotors havien esgrimit durant els últims anys. El cas presentant finalment Roma, explica, va començar abans del naixement. «Ja es veia [el problema de salut del nen] al ventre de la seva mare. I malgrat les complicacions i de les suggerències rebudes, va decidir tirar endavant aquest embaràs». Després va venir «una lluita que van tirar endavantamb una certa tenacitat». L’episodi hauria ocorregut el 2023 i 2024. Ara el nen, diu Ramírez Herrera, «ja camina». No pot revelar gaire més.
La documentació va arribar a Roma l’any passat, enviada per l’arxidiòcesi de Barcelona mesos després de la declaració de Gaudí com a venerable. Ara estan en la fase menys èpica i més ‘romana (com es diu en argot vaticana)’ de l’assumpte: traduccions, annexos, precisions documentals. Després vindrà la comissió mèdica encarregada pel Dicasteri per a les Causes dels Sants. «Ells són els que han de dir: això no ho podem explicar [científicament], mai diran ‘això és un miracle’».
Viatge a Espanya
Entorn de Gaudí circula des de fa mesos un rumor persistent: que el papa León XIV podria anunciar la seva beatificaciódurant el seu pròxim viatge a Espanya. Ramírez Herrera, el seu postulador – una espècie d’advocat defensor, en llenguatge religiós –, refredal’expectativa. «És poc probable». Armand Puig, membre de la comissió pro beatificació de l’arquebisbat de Barcelona, coincideix: «Crec que ho podem excloure. És bastant improbable, no impossible, però els terminis no deixen marge». Explica el postulant que el procediment té temps propis i que «fins que els metges no donin el seu plàcet és molt difícil que el Papa s’avanci». A més, les beatificacions, recorda, no solen anunciar-se en un escenari solemne, sinó a través d’"el butlletí oficial [de la Santa Seu]" o la diòcesi local. I l’estudi dels metges sol durar «de dos a tres mesos, pot ser que algun mes més». «I se sol reclamar ampliacions d’informació», afegeix Puig. Però això a més no seria el final. Després vindria la revisió dels «teòlegs i dels cardenals, i d’allà, passa al Papa», que ha de donar el vistiplau definitiu. Mínim: uns quatre mesos.
Tant el postulador com Puig, biògraf també de Gaudí, comparteixen l’ aspiració que el procés tingui un desenllaç d’aquí a aquest any. «La nostra il·lusió és que l’aprovació del miracle, i per tant la beatificació, coincideixi amb l’any centenar», diu Ramírez Heredia. És a dir, amb el centenari de la mort de Gaudí, el 2026. Però no abans, perquè «no dona temps». «Hauria que el Papa aixecar-se i dir que ens estalviem l’estudi del miracle; el Papa té la facultat i autoritat per fer-ho». El difunt Papa Francesc, per exemple, ho va fer en alguna ocasió. Però «va ser una excepció», remarca. Només en dos casos és possible prescindir del miracle: que el candidat sigui un màrtir per «odi a la fe» o la voluntat papal quan existeix una «fama de santedat» reconeguda tradicionalment.
La causa, vista des de fora, sembla un engranatge immens. Però el postulador riu quan se li pregunta quanta gent hi treballa realment. «Potser menys de la que probablement imaginen». Enumera una petita xarxa: una oficina a Barcelona, el responsable de les Causes dels Sants de l’arxidiòcesi, Josep Maria Blanquet, un dels consellers de l’Associació Canònica pro Beatificació d’Antoni Gaudí, Armand Puig, el vicepostulador Josep Turull, alguns historiadors i teòlegs, i ell mateix, que es defineix com «un mitjancer entre l’arxidiòcesi de Barcelona i la Santa Seu».
L’associació pro-beatificació
La història de la beatificació de Gaudí tampoc va començar a l’Església catòlica, almenys no directament. «És curiosa la gènesi de la causa», explica. «No va iniciar formalment a través d’una petició de l’església local, sinó a través d’una junta anomenada Associació pro-beatificació de Gaudí, bàsicament un grup delaics, que van començar a treballar als noranta». Des del 1992 el seu impulsor va ser l’arquitecte José Manuel Almuzara i només el 2023 l’arquebisbat va decidir fer seva la iniciativa amb la creació de l’associació canònica presidida pel mateix cardenal Joan Josep Omella. «Fins aleshores donava recolzament, però no intervenia», precisa Puig.
Ramírez Herrera és ja el tercer postulador de la causa. Abans hi havia la italiana Silvia Correale i la religiosa catalana Ramona Gabarró Canals, que va abandonar perquè la van transferir a Veneçuela. Ell va arribar l’octubre passat, tot i que coneixia l’expedient des d’abans. Pertany als Hijos de la Sagrada Familia, una congregació vinculada al responsable de les causes de sants a Barcelona, i actualment és rector de l’església de Santa Bibiana, als Jardins Licinians de Roma. «El postulador ha de residir a Roma segons les regles», aclareix.
Parla d’aquest univers amb familiaritat, tot i que admet que «sí, una mica» és complicat. A més, a Espanya, afirma, la Guerra Civil espanyola va deixar durant dècades un terreny especialment ardu per a aquest tipus de processos. Però en el cas de Gaudí creu que hi ha una cosa diferent: «El que està fent que tot sigui més ràpid és l’interès que està suscitant la figura d’un laic, i que darrere d’un fenomen com la Sagrada Família hi hagi no només una dimensió cultural sinó també espiritual».
En llenguatge menys eclesiàstic, se li suggereix, això podria dir-se voluntat política. Ell somriu i concedeix: «Bé, sí almenys en els últims vint anys».
La conversa acaba derivant cap a una cosa més àmplia: el renovat interès cultural pels símbols religiosos a Espanya. Apareix el nom de Rosalía, les referències religioses en les seves cançons, la relació entre Església i secularització. Ramírez Herrera evita les grans teories. «No ho sé, és un tema complex». Però torna a Gaudí i a una idea que sembla resumir tota la causa. «El que sí que estic convençut és que aquesta causa ajudarà a descobrir com la bellesa es converteix en un camí de diàleg sincer entre creients i no creients, d’això Gaudí estava convençut».
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- El projecte del tramvia Girona-Banyoles comença a fer-ne via
- Un ferit crític i tres més de diversa gravetat en un accident a les Preses
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Ataquen muntatges reivindicatius d'escoles al carrer Nou de Temps de Flors
- Multen un pagès de Ventalló amb 10.000 euros per cartells anunciant la botiga a peu de carretera