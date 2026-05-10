Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda Gironaaparcaments Gironaaeroport de GironahantavirusFires de GironaSpar Girona
instagramlinkedin

PROTOCOL HANTAVIRUS

Un psiquiatre de l’operatiu del Hondius baixa sense mascareta i amb l’EPI a la mà de l’autobús que traslladava als passatgers

Les imatges del trasllat dels passatgers espanyols mostren el sanitari caminant per la zona de l’aeroport després de baixar de l’autobús de l’UME

Una persona que viatjava a l’autobús dels passatgers espanyols del MV Hondius camina per l’aeroport amb un epi a la mà, en una imatge emesa per La Sexta.

Una persona que viatjava a l’autobús dels passatgers espanyols del MV Hondius camina per l’aeroport amb un epi a la mà, en una imatge emesa per La Sexta.

Bruno Betancor

Tenerife

Unes imatges del trasllat dels passatgers espanyols del MV Hondius han obert dubtes sobre el protocol seguit durant l’operatiu d’evacuació activat aquest diumenge a Tenerife després del brot d’hantavirus detectat al creuer.

En la seqüència, que ha generat polèmica a les xarxes, s’observa com un psiquiatre del Comissionat de Salut Mental del Ministeri de Sanitat baixa de l’autobús de la Unitat Militar d’Eemergències (UME) que havia traslladat als espanyols des del port de Granadilla fins a la pista de l’aeroport de Tenerife, i camina per la zona sense mascareta i amb un vestit de protecció especial a la mà.

El sanitari formava part del dispositiu desplegat per donar suport psicològic a les persones que viatjaven al barco, una assistència que el Ministeri de Sanitat havia anunciat dins de l’operatiu.

L’episodi planteja dubtes sobre la gestió del material de protecció utilitzat durant el trasllat, especialment si aquest epi formava part del circuit sanitari activat per a persones sotmeses a vigilància o quarantena preventiva.

Notícies relacionades

Els protocols de bioseguretat estableixen que la retirada i eliminació del material de protecció s’ha de realitzar de forma controlada, en zones habilitades i amb mesures d’higiene adequades quan ha sigut utilitzat en un entorn de possible exposició.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents