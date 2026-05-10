PROTOCOL HANTAVIRUS
Un psiquiatre de l’operatiu del Hondius baixa sense mascareta i amb l’EPI a la mà de l’autobús que traslladava als passatgers
Les imatges del trasllat dels passatgers espanyols mostren el sanitari caminant per la zona de l’aeroport després de baixar de l’autobús de l’UME
Bruno Betancor
Unes imatges del trasllat dels passatgers espanyols del MV Hondius han obert dubtes sobre el protocol seguit durant l’operatiu d’evacuació activat aquest diumenge a Tenerife després del brot d’hantavirus detectat al creuer.
En la seqüència, que ha generat polèmica a les xarxes, s’observa com un psiquiatre del Comissionat de Salut Mental del Ministeri de Sanitat baixa de l’autobús de la Unitat Militar d’Eemergències (UME) que havia traslladat als espanyols des del port de Granadilla fins a la pista de l’aeroport de Tenerife, i camina per la zona sense mascareta i amb un vestit de protecció especial a la mà.
El sanitari formava part del dispositiu desplegat per donar suport psicològic a les persones que viatjaven al barco, una assistència que el Ministeri de Sanitat havia anunciat dins de l’operatiu.
L’episodi planteja dubtes sobre la gestió del material de protecció utilitzat durant el trasllat, especialment si aquest epi formava part del circuit sanitari activat per a persones sotmeses a vigilància o quarantena preventiva.
Els protocols de bioseguretat estableixen que la retirada i eliminació del material de protecció s’ha de realitzar de forma controlada, en zones habilitades i amb mesures d’higiene adequades quan ha sigut utilitzat en un entorn de possible exposició.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- El projecte del tramvia Girona-Banyoles comença a fer-ne via
- Un ferit crític i tres més de diversa gravetat en un accident a les Preses
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2
- Ataquen muntatges reivindicatius d'escoles al carrer Nou de Temps de Flors