Rodalies traça un pla per accelerar les reparacions ràpides
Renfe afirma que ampliarà tres instal·lacions ja existents i en construirà tres més repartides pel territori per accelerar el manteniment dels trens.
Pau Lizana Manuel
Renfe pretén accelerar els processos de manteniment dels trens de Rodalies ampliant la xarxa de tallers que té ara desplegats per Catalunya. En concret, l’operadora ferroviària, mitjançant el seu Pla de Tallers, té pensat guanyar fins a 29 vies on elevar i reparar el seu material rodador d’aquí al 2030 –de les 22 existents fins a les 51–. S’aconseguirà mitjançant l’ampliació d’alguns dels seus set tallers ja existents –als quals es poden sumar tres centres més destinats íntegrament a mercaderies– i amb la construcció de noves instal·lacions a Manresa, Sant Celoni i Granollers que haurien d’estar a punt en els pròxims quatre anys. L’objectiu és que els trens que necessitin un manteniment correctiu –per avaries, actes vandàlics o accidents– puguin ser atesos tan a prop com sigui possible del lloc de la incidència per minimitzar el temps que passen viatjant fins al punt on poden ser reparats.
Fins ara, les bases de manteniment que podien portar a terme aquests treballs es trobaven a Sant Andreu Comtal, Mataró, Montcada i Reixac, Cornellà, Vilanova i Ripoll. Per evitar que tots els trens passin sí o sí per aquestes estacions, gran part d’aquesta tasca recau sobre l’Atenció Tècnica en línia: grups de mecànics que es desplacen per tota la xarxa allà on es produeixen incidències per portar a terme reparacions sobre el terreny.
Durant els últims anys, s’han reforçat alguns d’aquests equips i un d’ells s’ha integrat al Centre de Gestió Operativa de Rodalies, que es troba ubicat a l’estació del Clot, de cara a poder atendre les incidències des del primer moment. Això ha permès que només el 36,5% de les intervencions realitzades als tallers de Renfe hagin sigut correctives.
La resta de les 6.970 actuacions, empreses pels 646 treballadors que Renfe reparteix en les seves bases de manteniment de Catalunya, han sigut revisions bàsicament preventives, és a dir, programades. Els trens de Rodalies passen una vegada al mes per boxes, on es queden entre un i quatre dies, per comprovar que elements de seguretat, de frenada i de confort estan al dia.
A més, aproximadament cada vuit anys, tot el material rodador passa pel que es coneix com a "manteniment de segon nivell". Es tracta d’una revisió molt més profunda que requereix entre 30 i 35 dies de treballs i que implica el desmantellament complet del tren. Els vagons es desmunten, fins a deixar-los en poc més que una carcassa de fusta i alumini, i tots els components es revisen i, si és necessari, s’actualitzen.
Aquests manteniments a fons només es poden dur a terme a les Bases de Manteniment Integral (BMI), que disposen d’instal·lacions específiques per a aquest tipus d’operacions. A tot l’Estat n’hi ha només quatre, situades a Màlaga, Madrid i Valladolid, a més de la de referència a Catalunya, a Vilanova i la Geltrú.
