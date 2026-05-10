Els acusats tenen 14 i 12 anys
Set mesos convivint amb els seus violadors a cinc metres a Gironella: «A la meva filla en cap moment se l’ha protegit»
La víctima d’una agressió sexual lamenta el retard del recurs presentat davant de l’Audiència de Barcelona perquè retiri una "inaudita" ordre d’allunyament
Radiografia de les violacions en ‘manada’ d’adolescents: el 80% són planificades i en un 22% participen menors de 14 anys
Germán González
Cinc metres. És la distància que marca ordre d’allunyament imposada pel Jutjat de Menors número 5 de Barcelona a dos adolescents de 14 anys acusats d’agredir sexualment una companya d’institut, també menor, el 18 d’octubre passat a Gironella (Berguedà). Hi ha un tercer implicat, però que al tenir 12 anys és inimputable. En un poble de 5.000 habitants aquests cinc metres són tan escassos que la víctima i la seva família es troben diàriament amb els agressors i han de canviar de vorera. Un d’ells viu a escassos metres de la menor.
«Fa set mesos que esperem que es faci justícia, amb la inaudita mesura cautelar de cinc metres no se li dona protecció a la meva filla», explica T., mare de la menor, a EL PERIÓDICO. Explica que les trobades són diàries i que fins i tot, a l’inici, la família d’un delsacusat s, que viu molt a prop seu, eren hostils. A més, la dona assegura que el menor de 12 anys, que és inimputable, «riu de la meva filla». Assegura que quan coincideixen amb ella al parc, al costat dels amics d’ell, l’assenyalen i l’assetgen. «He avisat els Mossos d’Esquadra, però no poden fer res perquè no se li pot imputar», relata T. que assegura que la seva filla s’emporta la pitjor part al veure que aquest menor de 12 anys actua «amb total impunitat».
Els altres dos acusats, que estan sent investigats per un delicte d’agressió sexual, se n’han anat del centre educatiu a un altre a Manresa i, per tant, no coincideixen amb la víctima. No obstant, la mare explica que se’ls troba pel poble, cosa que incrementa el patiment de l’adolescent que està en tractament psicològic des que van passar els fets
«A la meva filla en cap moment se li ha protegit, ella està malament, molt malament», destaca la mare i afegeix que, a més dels Mossos, ha denunciat la situació davant els serveis socials. Precisament, quan hi va haver la denúncia l’Ajuntament de Gironella va condemnar «qualsevol forma de violència masclista» i va traslladar el seu recolzament a la víctima ja la seva família.
Recurs de la família
L’agressió presumptament va tenir lloc a la vora del riu Llobregat el dissabte 18 d’octubre de l’any passat quan la menor estaria amb els altres tres adolescents i van consumir alcohol. En aquell moment, els joves suposadament es van aprofitar que ella estava marejada per agredir-la sexualment. Després dos d’ells es van emportar la víctima a una vivenda i allà van repetir l’agressió sexual. La nena va tornar després a casa seva i va explicar als seus pares el que havia passat.
Posteriorment, i veient el seu estat d’alteració, van avisar una ambulància i la van portar a l’hospital perquè la menor va requerir assistència sanitària davant la situació viscuda, estava tan en xoc que no va poder atendre la policia en un primer moment per recomanació de la metge forense. L’endemà la mare va denunciar els fets a comissaria i allà també va haver d’anar una ambulància per atendre la nena.
Els Mossos van detenir els menors de 14 anys i els van traslladar al jutjat que va ordenar diverses mesures cautelars com no poder comunicar-se amb ella o una ordre d’allunyament de cinc metres. «És un poble petit», explica T., cosa que dificulta que aquesta mesura sigui efectiva per pal·liar el patiment de la nena. Per això, la família de la víctima va presentar un recurs fa set mesos, tot i que el jutjat encara no l’ha elevat a l’Audiència de Barcelona perquè resolgui.
Davant aquesta situació, la mare de la menor demana celeritat a la justícia. En el recurs, el lletrat de l’acusació insta que els dos acusats siguin internats en un centre de règim tancat fins a la celebració del judici o bé s’incrementi l’ordre d’allunyament a 500 metres. El recurs de la família destaca que la menor va patir uns «terribles fets» i que els acusats, «amb abús de superioritat», ja que eren tres, també es van aprofitar que la menor té reconeguda una discapacitat del 37 % per fer que consumís alcohol i agredir-la sexualment.
La família de la víctima ha comptat amb el recolzament d’altres persones del poble que es van concentrar davant l’institut al qual anaven per condemnar l’agressió sexual i expressar el seu rebuig amb les mesures judicials establertes. Els Mossos també han indagat si la denunciant va patir algun tipus d’assetjament al centre.
«Només demano que la deixin tranquil·la, a l’espera que es faci justícia», destaca la mare de la menor que lamenta que la lentitud del procés penal repercuteix en la salut de la seva filla. Actualment està sota tractament psicològic i emocional a Berga per l’agressió patida. El dolor s’amplifica si cada dia ha de trobar-se amb les últimes persones que voldria veure.
