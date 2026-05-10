La UE també participarà en l’evacuació dels passatgers

Ana Cabanillas

Madrid

El Govern assegura que no hi haurà "cap risc" en el dispositiu de desembarcament del creuer MV Hondius, que arribarà aquest diumenge a aigües de Tenerife per desembarcar la tripulació, entre els quals hi ha 14 espanyols, després del brot d’hantavirus que ha provocat tres morts. La decisió inicial de rebre el vaixell va estar envoltada de certa polèmica, per les crítiques del president de les Canàries, Fernando Clavijo, cap a la falta d’informació, però l’Executiu ha aconseguit reconduir la crisi oberta i ara concentra els esforços a oferir garanties de contagi zero i donar sensació de control, dins del complexíssim dispositiu que es desplegarà per al desembarcament i la repatriació de més d’un centenar de persones de 23 nacionalitats. En aquesta operació, el Govern també ha exhibit l’aliança tant amb l’Organització Mundial de la Salut, amb qui es coordina el dispositiu, com amb la Unió Europea, que s’ha compromès a evacuar els passatgers que no vulguin ser atesos pels seus països.

La ministra de Sanitat, Mónica García, i el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, van oferir ahir una roda de premsa per informar sobre els detalls del dispositiu i van avançar que tenen previst arribar a aigües de Tenerife entre les 5.00 i les 7.00 d’aquest diumenge, hora peninsular –una menys a les Canàries–, per començar el desembarcament, que gestionarà un post de comandament al port de Granadilla.

Dins del vaixell hi ha un total de 147 persones, entre passatgers i tripulació, i quatre representants sanitaris: dos epidemiòlegs dels Països Baixos, el representant de l’Organització Mundial de la Salut de l’Àfrica i un representant del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès).

