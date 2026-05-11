Disputa política
Clavijo va mirar d’impedir l’ancoratge del creuer
Alexandra Socorro
"No" rotund i imposició. El president del Govern canari, Fernando Clavijo, va anunciar dissabte a prop de la mitjanit –sis hores abans que no arribés el creuer de luxe MV Hondius infectat amb hantavirus a Tenerife– que l’operació no tenia la seva autorització. L’Estat va respondre una hora després. El Ministeri de Foment va imposar al port de Granadilla que acollís el creuer mitjançant fondeig o atracada. La negativa de Clavijo es va produir a conseqüència d’un canvi en els plans inicials pactats entre el Govern central i l’Executiu canari que prolongarà l’estada del vaixell al costat de les costes canàries. La petició de la comunitat autònoma era, en aquest sentit, clara: que tots els passatgers fossin repatriats diumenge abans de les 20.00 hores. Aquesta sol·licitud, però, no es podrà complir perquè prop de 40 passatgers no van poder ser traslladats ahir perquè encara no havia arribat a l’aeroport l’avió previst per a la seva repatriació, de manera que hauran d’esperar fins dilluns per sortir de l’illa.
"Violenten l’autonomia"
Clavijo va traslladar dissabte mateix a l’Autoritat Portuària de Tenerife la decisió de denegar l’arribada del creuer. L’operació es va portar a terme finalment sense el permís del Govern canari. La picabaralla entre administracions ve de lluny. La queixa, des que es va saber que les Canàries eren una parada del vaixell d’infectats, és la mateixa: falta d’informació i decisions unilaterals que deixen fora l’Executiu autonòmic. "Si es volen imposar, que violentin la nostra autonomia i que es facin responsables del que passi", va advertir el president canari al port de Granadilla.
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El projecte del tramvia Girona-Banyoles comença a fer-ne via
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- L’Aeroport de Girona estrena noves rutes europees amb Jet2