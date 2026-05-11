Nou dies sense apagar la càmera: el directe milionari d’un ‘streamer’ contra el càncer infantil
Piotr Hancke, conegut com a Łatwogang, ha batut un rècord mundial a YouTube amb una campanya solidària
El streamer polonès Piotr Hancke, més conegut a les xarxes socials com a Łatwogang, ha convertit un directe de nou dies a YouTube en una de les campanyes solidàries més impactants dels últims temps. El creador de contingut ha signat un rècord Guinness després d’emetre durant nou dies seguits i recaptar 251 milions de zlotys, més de 45 milions d’euros, destinats a la investigació i l’ajuda contra el càncer infantil a través de l’organització benèfica polonesa Cancer Fighters Foundation.
La iniciativa consistia a mantenir el directe obert durant diversos dies mentre sonava «Ciągle tutaj jestem» —«Encara soc aquí»—, una cançó del raper polonès Bedoes 2115 amb Maja Mecan, una pacient oncològica d’11 anys. El directe també va comptar amb la participació de noms coneguts de l’esport i la música. Els jugadors del Barça Robert Lewandowski i Lamine Yamal van aparèixer al vídeo ballant la cançó, i, segons mitjans locals, el davanter blaugrana i la seva dona haurien donat un milió d’euros a la causa. També hi va participar Chris Martin, vocalista de Coldplay.
Durant la transmissió, Łatwogang i diversos voluntaris es van rapar el cap per visibilitzar el patiment dels pacients que perden els cabells durant la quimioteràpia. Després de la fita, el creador va voler treure’s protagonisme i va afirmar que només als pacients oncològics «se’ls hauria d’anomenar persones que han fet alguna cosa grandiosa». En un comunicat, també va escriure: «No es tracta de nosaltres, sinó dels nens i de tots aquells que no tenen més remei que lluitar contra aquesta injustícia. Canviem per sempre la nostra manera de pensar sobre el càncer. No és una sentència de mort; ho superarem i hi lluitarem en contra. Sempre amb el cap ben alt».
El càncer infantil, al centre de la campanya
El president de Cancer Fighters Foundation, Marek Kopysc, va explicar que l’entitat apuntava alt per ajudar «nens innocents que lliuren les batalles més difícils cada dia». La fundació ha remarcat que la quantitat recaptada no és només una oportunitat, sinó també «una enorme responsabilitat», i ha anunciat que el pla d’actuació es basarà en tres eixos: ajuda urgent als beneficiaris, suport estructural a les clíniques i transparència total en l’ús dels fons.
A partir d’ara, l’organització prioritzarà les necessitats immediates dels pacients amb càncer infantil, com ara tractaments, rehabilitació, transport o medicaments, i també el suport a la recuperació a llarg termini i la millora dels recursos dels centres mèdics. La campanya posa el focus en una realitat dura per a moltes famílies: quan un infant pateix càncer, la vida quotidiana s’atura i sovint queda absorbida per l’hospital, els tractaments i la necessitat de suport emocional.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'Ajuntament de Girona inicia el procediment per extingir la concessió del bar-terrassa del parc del Migdia
- Mor el ferit crític de l’accident de trànsit múltiple de la Vall d'en Bas
- El Girona esquivarà el descens aquesta jornada
- «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Carles Porta s'endinsa en el cas de tres germans que cerquen els seus pares 40 anys després que fossin abandonats
- El Cul del Món, cuina de prop amb arrels al Marroc
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona