Alerta sanitària per Hantavirus
Les dones de BCN i Alacant exposades al virus donen negatiu
Els 14 espanyols a bord del creuer on es va iniciar el brot ja han sigut traslladats a l’Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hauran de fer almenys 42 dies de quarentena
La dona de Barcelona i la d’Alacant exposades a l’hantavirus durant un vol han donat negatiu a la PCR. En el cas de la barcelonina, es tracta de la seva primera prova diagnòstica. Per a l’alacantina, en canvi, és la segona. Segons va explicar ahir la ministra de Sanitat, Mónica García, el protocol dicta que en els dos casos s’haurà de repetir la prova per confirmar el resultat. En el cas de la veïna d’Alacant, a més, atès que està presentant símptomes, García va assegurar que per seguretat farà una tercera PCR.
La notícia va arribar hores després que el creuer MV Hondius, l’embarcació on a principis de mes es va detectar un brot d’hantavirus que ja ha deixat tres morts i almenys sis infectats confirmats, iniciés l’evacuació de tots els passatgers a bord que podrien haver estat exposats al patogen. Els primers evacuats van ser els 14 espanyols a bord, entre els quals hi ha 13 passatgers i un membre de la tripulació del creuer. Es tracta de cinc persones de Catalunya, tres de Madrid, tres del Principat d’Astúries, així com una de Castella i Lleó, una altra de Galícia i una altra de la Comunitat Valenciana. Tots van ser traslladats en un avió de l’Exèrcit de l’Aire fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz i, posteriorment, a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, on hauran de fer una quarantena d’almenys 42 dies.
Procés d’evacuació
El desembarcament dels passatgers del creuer, des de les 06.30 de diumenge al port de Granadilla, va començar cap a les 09.40 hora local. L’operació es va iniciar després que els professionals de Sanitat Exterior confirmessin que tant el passatge com la tripulació continuen asimptomàtics. Llavors es va posar en marxa l’evacuació dels passatgers que, segons relaten les autoritats sanitàries, van anar abandonant el vaixell de forma esglaonada, utilitzant una mascareta FFP2 com a mesura preventiva addicional i amb els objectes personals mínims necessaris.
Els 14 passatgers espanyols van ser els primers a abandonar el creuer que va partir a principis d’abril des de l’Argentina i que tenia per objectiu visitar l’Antàrtida així com altres zones remotes del planeta. Després de baixar del vaixell, al voltant de les 10.20 hora local (11.20 hora peninsular), els ciutadans van arribar a la pista del recinte aeroportuari i després d’un període d’una mica més d’una hora i mitja en què els van posar equips protecció individual (EPI), van pujar a l’avió, que es va enlairar poc minuts abans de les 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).
El responsable de prevenció de CSIF de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, va explicar ahir que s’ha establert "un circuit tancat" per garantir la seguretat dels pacients sans, que accediran a l’hospital sense contacte amb altres pacients o visites. Una vegada a l’hospital, va afirmar, els espanyols que van viatjar a l’Hondius pujaran a la planta on es farà un control inicial per part de l’equip de prevenció. "Serà un primer control inicial per part de preventiva en el qual s’inclourà tota la sèrie de proves que hagin d’analitzar-ho per establir un nivell inicial de cara al tractament i la seva observació", va comentar García, que també va explicar que "es disposa d’un ascensor exclusiu per al trasllat d’aquells que presentin símptomes".
L’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforçat el seu personal amb 90 persones per assistir els 14 passatgers espanyols del creuer MV Hondius, que hauran d’estar en quarantena al centre. La ministra de Sanitat, Mónica García, va detallar que el termini que Sanitat estableix de quarantena començarà a comptar "des de l’últim dia que ha tingut un contacte amb un cas", cosa que García ha situat en el "27 o 28" d’abril, tot i que sí que va advertir que, en cas que algun passatger donés positiu, aquests terminis s’haurien d’ampliar.
