Lífting per a un dels parcs més freqüentats de Barcelona amb una reforma d’un milió d’euros
L’actuació renovarà part de la vegetació i servirà també per millorar diferents espais del parc
El parc de l’Estació del Nord, un dels espais verds més transitats entre els districtes de l’Eixample i Sant Martí, estarà en obres durant els pròxims mesos. L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una reforma integral de la xarxa de reg amb una inversió d’ un milió d’euros i la previsió d’acabar els treballs aquest estiu.
L’actuació no es limitarà a renovar les infraestructures hidràuliques del parc. El projecte també inclou millores paisatgístiques, reposició de vegetació i reparació de paviments per conservar la imatge d’aquest espai.
L’objectiu principal de la intervenció és substituir completament la xarxa de reg, tant la primària com la secundària, i incorporar un sistema de telegestió que permetrà controlar el reg a distància i de forma més precisa. Amb això, el consistori busca reduir pèrdues d’aigua i ajustar el consum segons les necessitats de cada zona verda.
Entre les actuacions previstes destaca la separació de les xarxes de reg de les fonts ornamentals i de l’àrea d’esbarjo per a gossos mitjançant noves escomeses independents. També s’instal·larà un nou capçal de reg amb sistemes avançats de filtrat i regulació de pressió.
A més, el parc comptarà amb una nova xarxa mallada de canonades, dissenyada per respondre millor davant possibles avaries, i s’ampliarà la cobertura amb 33 noves boques de reg.
Un dels punts centrals del projecte és que tot el manteniment de les zones verdes es realitzarà exclusivament amb aigua freàtica, és a dir, recursos hídrics no potables, sense recórrer a aigua de la xarxa de consum.
Les obres també tindran impacte en la imatge del parc. L’ajuntament preveu trasplantar els arbustos afectats pels treballs, resembrar la gespa i renovar vegetació en alguns punts estratègics, com l’entorn de la piràmide. Així mateix, es reposaran els paviments aixecats durant les obres utilitzant els mateixos materials per mantenir el valor paisatgístic original de l’espai.
La intervenció forma part del Pla de manteniment integral (PMI),inclòs dins del Pla Endreça, el programa municipal destinat a actualitzar l’espai públic de la ciutat. Segons el consistori, aquest pla compta amb una inversió global de 435 milions d’euros, dels quals 180 milions són gestionats directament pels districtes.
El projecte també s’emmarca en l’estratègia de resiliència climàtica del Pla Clima, centrada a optimitzar el cicle de l’aigua i protegir els espais verds davant l’augment de les temperatures.
